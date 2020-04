Les Misérables : découvrez gratuitement les premières minutes du film

Le Pacte vient de mettre en ligne gratuitement les premières minutes du film choc de Ladj Ly, "Les Misérables". Sorti l’année dernière, il avait fait sensation au festival de Cannes avant de rafler de nombreux prix aux Césars.

Si vous ne l’avez pas encore vu, ou si vous voulez tout simplement le revoir, vous pouvez désormais découvrir les premières minutes du film Les Misérables gratuitement sur YouTube. Le Pacte, qui distribuait le film, vient de mettre en ligne le début du long-métrage de Ladj Ly (visible ci-dessus).

Les Misérables se déroule sur fond de Coupe du Monde, en 2018. Stéphane, un policier fraîchement arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade anti-criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il rencontre alors ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux membres d’expérience de la BAC. Alors que Chris, qui agit en caïd auprès de la population, décide de le mettre à l’épreuve en le provoquant, Stéphane prend petit à petit ses repères dans son nouvel environnement.

Mais, lors de la tournée quotidienne du trio, il se rend rapidement compte des tensions qui existent entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se retrouvent débordés pendant une interpellation, un drone filme la scène à leur insu. Ils vont alors tenter d’étouffer l’affaire…

Ladj Ly s’est entouré d’un casting relativement inexpérimenté pour Les Misérables, mais largement mis à l’honneur par la presse et le public lors de la sortie du film. Les premiers rôles sont tenus par des comédiens qui, pour certains, débutaient devant la caméra à cette occasion. Le trio principal est incarné par Damien Bonnard, un visage plutôt connu, dans le rôle de Stéphane, Alexis Manenti dans celui de Chris et Djebril Zonga dans celui de Gwada. Issa Perica joue quant à lui Issa, Al-Hassan Ly interprète Buzz et Almamy Kanouté prête ses traits à Salah.

Les Misérables largement plébiscité lors de nombreux festivals

Les Misérables avait fait grand bruit au festival de Cannes l’année dernière, où l’équipe du film avait reçu une longue standing ovation. Il avait aussi séduit les membres du jury présidé par Alejandro González Iñárritu, qui lui ont décerné le Prix du Jury.

Le long-métrage avait aussi raflé de nombreuses récompenses aux Césars, recevant en tout quatre statuettes : le César du public, celui du Meilleur espoir masculin pour Alexis Manenti, celui du Meilleur montage et celui du Meilleur film. Les Misérables avait aussi été nommé dans la catégorie de Meilleur film international aux Oscars.