Les Misérables : une nouvelle adaptation épique est en préparation en France

Le réalisateur Fred Cavayé va s'attaquer à une adaptation épique du roman culte de Victor Hugo "Les Misérables". Il a déjà donné des pistes de ce qu'il allait explorer dans ce film qui débutera son tournage à la fin de l'année.

Les Misérables : Fred Cavayé s'attaque à Victor Hugo

Après Alexandre Dumas et ses Mousquetaires, c'est Victor Hugo et ses Misérables qui auront bientôt droit à une nouvelle adaptation française dantesque. En effet, on apprend via Screen Daily, que le réalisateur Fred Cavayé (Le Jeu, Adieu Monsieur Haffmann) débutera le tournage de ce nouveau film à la fin de l'année 2024.

C'est Studiocanal qui distribuera le film dans les salles françaises. À l'heure actuelle, il n'y a encore aucune information sur le casting, mais on peut s'attendre à ce que de grands noms soient alignés, à l'image du casting XXL du dyptique Les Trois Mousquetaires, ou encore le très attendu Comte de Monte-Cristo.

D'après les premières informations dévoilées par Fred Cavayé, ce dernier souhaite faire un film qui "donne envie aux gens d'aller au cinéma" et veut explorer des aspects du livre de Victor Hugo qui n'ont "jusqu'à présent jamais été adaptés à l'écran". Il souhaite notamment mettre l'accent sur les personnages féminins de l'intrigue, à commencer par Fantine, Cosette, ou Eponine.

Il semble y avoir une tradition selon laquelle le livre bénéficie d'une adaptation cinématographique tous les 30 ans environ, donc c'est le moment parfait pour raconter à nouveau l'histoire avec les stars de notre époque. Les thèmes de l'histoire sont intemporels et universels et résonnent avec les problèmes sociaux qui définissent les événements actuels en France et au-delà aujourd'hui.

A déclaré le réalisateur, tout en précisant que ce nouveau film Les Misérables ne serait pas une comédie musicale.

De très nombreuses adaptations

"Les Misérables" de Victor Hugo est l'une des œuvres littéraires françaises les plus emblématiques et influentes, publiée pour la première fois en 1862. Ce roman monumental, considéré comme l'un des plus grands romans du XIXe siècle, aborde des thèmes de justice, de foi, de pauvreté et de la lutte entre le bien et le mal au travers des destins croisés de ses personnages dans la France post-révolutionnaire. À travers le parcours de Jean Valjean, un ancien forçat poursuivi par son passé, l'auteur explore la rédemption, l'amour, et le sacrifice, offrant une critique sociale de son époque.

La portée universelle de l'œuvre a inspiré de nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision. Parmi les plus célèbres, on peut citer celles de Richard Boleslawski (1935), de Jean-Paul Le Chanois (1958) avec Jean Gabin, de Bille August avec Liam Neeson, ou encore la comédie musicale de Tom Hooper sortie en 2012 avec Hugh Jackman et Anne Hathaway. À la télévision, on se rappelle celle de 2000 avec Gérard Depardieu dans le rôle de Jean Valjean, et John Malkovich dans la peau de Javert. En 2018, la BBC s'est attaqué au roman de Victor Hugo avec une mini-série portée par Dominic West, David Oyelowo et Lily Collins.