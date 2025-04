Les Misérables : une nouvelle adaptation française se prépare avec un casting fou

"Les Misérables" va encore être adapté à l’écran ! Cette fois, c’est une version française du célèbre roman qui se prépare, avec une distribution de haute volée.

Les Misérables va revenir sur grand écran

Œuvre sans doute la plus populaire de Victor Hugo, Les Misérables est un classique indémodable de la littérature française. Publié en 1862, le livre continue de faire l’objet d’adaptations sous différentes formes. Des pièces de théâtre, séries, films ou encore dessins animés ont été basés sur l’œuvre de l’auteur natif de Besançon.

Au cinéma, Les Misérables a été porté à l’écran plusieurs dizaines de fois. En 2012, Tom Hooper a dévoilé sa version de l’histoire de Victor Hugo, portée par Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne ou encore Helena Bonham Carter. Désormais, une autre adaptation dotée elle aussi d’un casting fou se prépare, cette fois côté français.

Fred Cavayé assemble une distribution de grand talent

Un an après avoir dévoilé son dernier long-métrage en date, Les Chèvres !, Fred Cavayé travaille sur un nouveau film Les Misérables. Afin d’incarner Jean Valjean, il a choisi l’un des acteurs les plus réputés de sa génération : Vincent Lindon. Les deux hommes se retrouveront ainsi après avoir tourné ensemble Pour elle, sorti en 2008, et Mea culpa, dévoilé en 2014.

Et Deadline révèle que Vincent Lindon sera accompagné d’autres acteurs très prestigieux. Tahar Rahim, Noémie Merlan, Camille Cottin, et Benjamin Lavernhe ont tous rejoint la distribution du film ! Le premier jouera le principal antagoniste de l’histoire, l’inspecteur Javert. La seconde incarnera Fantine, la mère de Cosette. Quant à Camille Cottin et Benjamin Lavernhe, ils interpréteront les cruels époux Thénardier.

Tournage cet été

D’autres membres du casting ont été annoncés. Megan Northam, qui a notamment impressionné avec sa performance dans Rabia et poursuit une carrière très prometteuse, jouera Cosette. Vassili Schneider, alias Albert de Morcerf dans Le Comte de Monte-Cristo, tiendra le rôle de Marius. Enfin, Marie Colomb et Sayyid El Alami joueront des personnages dont l’identité n’a pas filtré.

Fred Cavayé portera à l’écran un scénario qu’il a lui-même écrit avec Clémence Madeleine Perdrilla et Benjamin Dupras. Le cinéaste a promis qu’il comptait rester fidèle à l’œuvre de Victor Hugo. Tout en essayant de mettre l’accent sur les éléments d’injustice sociale de l’histoire et ses personnages féminins forts. Il veut ainsi faire justice à un roman qui, selon ses propres mots, « offre un mélange parfait entre une grande histoire littéraire et un récit d’aventure spectaculaire ».

Les Misérables de Fred Cavayé se tournera à partir du mois de juillet prochain à Paris et Bordeaux. Le film devrait donc débarquer dans les salles en 2026, même s’il n’a pas encore de date de sortie.