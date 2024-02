"Nous nous sommes toujours détestés" : les Monty Python règlent leurs comptes en public

Grâce à leur humour absurde, les Monty Python ont apporté de la joie à des millions de spectateurs sur plusieurs décennies. Mais cela ne reflète visiblement pas l’ambiance qui régnait au sein de la troupe.

Les Monty Python, une troupe d’humoristes culte

Après s’être fait connaître à la télévision, les Monty Python ont été les auteurs de certaines des comédies les plus cultes de l’histoire du cinéma. Composée de Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones et Terry Gilliam, la bande d’humoristes a surtout marqué les esprits avec l’humour absurde de deux longs-métrages : Sacré Graal, sorti en 1975, puis La Vie de Brian, dévoilé quatre ans plus tard.

S’ils ne travaillent désormais plus ensemble, les Monty Python sont aujourd’hui reconnus comme l’un des groupes d’humoristes les plus iconiques de l’histoire de la Grande-Bretagne. Le succès qu’ils ont rencontré a été immense et ils ont fait rire des millions de spectateurs avec leurs sketchs, émissions ou autres films. Mais visiblement, l’ambiance au sein de la bande était beaucoup moins joyeuse que l’on aurait pu le penser.

Les masques tombent sur l’ambiance au sein du groupe

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, Eric Idle a récemment décidé de vider son sac sur X. Il s’en est pris à Terry Gilliam, le responsable des finances des Monty Python. Le comédien s’est d’abord plaint de ne plus toucher assez d’argent des revenus du groupe, avant de totalement fracasser son ancien collègue ! Il a même critiqué la fille de Gilliam, Holly :

« Nous possédons les droits de tout ce que nous avons fait avec les Python et je n’aurais jamais imaginé qu’à cet âge, les revenus auraient diminué à ce point. Mais je suppose que si vous choisissez un enfant Gilliam en tant que manager, vous ne devriez pas être surpris. Un Gilliam est déjà assez mauvais comme ça. Deux peuvent mettre en faillite n’importe quelle entreprise. »

Ce message sans détour laisse deviner la colère d’Idle. The Hollywood Reporter rappelle également que l’acteur a récemment mis en vente sa maison à Hollywood pour 6,5 millions de dollars. Il blâme clairement les Monty Python pour ses problèmes financiers. Mais un autre membre du groupe est sorti du silence pour lui répondre.

Cleese répond à Idle

Également sur X, John Cleese n’a pas tardé à répondre à Idle. Il est venu au secours d’Holly Gilliam : « J’ai travaillé avec Holly les dix dernières années, et je la trouve très efficace, lucide, travaillant dur et plaisante à côtoyer pour le travail. » Il a aussi assuré que Michael Palin lui avait demandé « de dire qu’il était clairement d’accord. » Tout comme Terry Gilliam.

Répondant à un autre post d’un fan sur les récents dire d’Idle, Cleese a aussi affirmé que cette mauvaise entente ne datait pas d’hier : « Nous nous sommes toujours détestés et méprisés, mais c’est seulement récemment que la vérité a commencé à émerger. »

De son côté, sans surprise, Idle a ajouté qu’il ne retravaillerait plus avec ses anciens collègues. Il leur a même adressé un tacle très appuyé : « Je ne ferai plus rien avec les Monty Python. Connards ingrats. » Pour terminer sur une note plus positive, Idle a toutefois affirmé qu’il aimait toujours ce que les Monty Python avaient accompli, et qu’il en était « fier ». Mais il est clair que le comédien ne souhaite donc pas reformer la troupe.