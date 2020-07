Les Nouveaux mutants : découvrez les premières minutes du film

Toujours accroché à sa date de sortie prévue en août prochain, "Les Nouveaux mutants" a donné de ses nouvelles lors d'un panel à la Comic-Con@Home. L'occasion pour nous de découvrir les toutes premières minutes du film ainsi que la bande-annonce finale.

Les Nouveaux mutants : une sortie (peut-être) en août

Les Nouveaux mutants est le dernier film X-Men piloté par la Fox, après Dark Phoenix. Entre-temps, il y a eu le rachat du studio par Disney et cet événement a chamboulé le destin de ce projet un peu à part dans l'univers. Comme dans les comics, l'histoire propose quelque chose de plus horrifique. Elle suit plusieurs jeunes mutants dans un hôpital psychiatrique. Enfermés ici parce que leurs pouvoirs peuvent représenter une menace, ils ne peuvent comprendre qui ils sont réellement. Quand une nouvelle patiente fait son arrivée, des événements très étranges touchent ces patients. Débute un cauchemar éveillé durant lequel ils devront être soudés mais aussi enfin apprendre à dompter les pouvoirs qui sommeillent en eux.

Le film est réalisé par Josh Boone, avec un joli casting composé de Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt et Alice Braga. Aux dernières nouvelles, la sortie de Les Nouveaux mutants est toujours programmée le 26 août mais le contexte sanitaire rend cette date incertaine. Un panel était prévu à la Comic-Con@Home pour donner des nouvelles du film. L'introduction était d'ailleurs assez drôle avec une blague sur les reports.

Découvrez les premières minutes du film

L'équipe de Les Nouveaux mutants s'est réunie à distance pour une discussion de quelques minutes où des images ont été montrées et des informations données. Nous avons aussi pu voir les premières minutes du film en avant-première. C'est à découvrir dans la vidéo en une de l'article.

Le film s'ouvre avec Danielle Moonstar lors d'une sorte d'attaque. Son père veut la faire sortir de là, en pleine nuit. Leur fuite se prolonge dans la forêt et le père veut retourner en arrière pour aider les autres. Ce qu'il fait, en laissant la jeune fille en lieu sûr. La caméra reste focalisée sur elle, pendant que des bruits inquiétants surviennent autour. Elle découvre alors que son père s'est fait tuer, par Demon Bear. Alors qu'elle tente de fuir, elle chute et termine inconsciente. Quand ses yeux se rouvrent, elle est dans l'hôpital et quelqu'un l'observe depuis la ventilation. D'après ce que l'on voit, ça serait Wolfsbane qui s'intéresse à elle. On laisse la jeune fille menottée à son lit puis débute alors la nouvelle bande-annonce.

Ça sera tout pour le moment et on comprend que la narration devrait nous faire pénétrer dans les lieux avec le personnage de Moonstar. Les autres mutants sont déjà là et la première partie du film devrait s'atteler à les introduire, pour ensuite lancer l'action. La bande-annonce qui boucle le panel prévoit un long-métrage qui mise beaucoup sur l'action, avec pas mal de pouvoirs. On ne saurait toujours pas dire si Les Nouveaux mutants sera une réussite mais, au moins, il a l'air d'être un spectacle généreux.