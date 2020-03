Les Nouveaux Mutants : deux nouveaux spots dévoilent l’enfer qui attend les héros

Vous avez aimé ? Partagez :

Disney a publié de nouvelles images du film « Les Nouveaux Mutants ». Des spots TV qui dévoilent des images inédites et qui donnent un aperçu un peu plus précis sur l’enfer qui attend les mutants, le 1er avril prochain au cinéma.

Initialement, Les Nouveaux Mutants était attendu le 13 avril 2018. Il a une première fois été repoussé au 22 février 2019. 20th Century Fox a justifié ce décalage avec la sortie de Deadpool 2 le 16 mai 2018, pour éviter une auto-concurrence des films Marvel. Puis la Fox décale encore le film, préférant sortir Dark Phoenix en priorité. Ainsi, Les Nouveaux Mutants se retrouve parachuté le 2 août 2019. Mais pour des histoires de reshoots et de modifications de l’histoire, le long métrage est encore repoussé au 1er avril 2020.

Pour rappel, Les Nouveaux Mutants est réalisé par Josh Boone, et est le dernier film Marvel produit par la Fox. Le casting réunit une équipe intéressante notamment composée de Maisie Williams dans la peau de Wolfsbane, d’Anya Taylor-Joy en Magik, de Charlie Heaton dans le rôle de Cannonball, de Blu Hunt en Mirage et enfin d’Henry Zaga dans le rôle de Solar.

Les Nouveaux Mutants : des nouvelles images inédites

Disney, sous la bannière de 20th Century Studios (anciennement 20th Century Fox), a publié deux nouveaux spots télévisés des Nouveaux Mutants. Des images inédites qui dévoilent notamment le mutant Solar en action et un aperçu très bref de Demon Bear. Les deux spots sont très similaires dans leur structure, montrant enfin à quoi ressemble l’horreur dans cet internat.

Le premier teaser (disponible en tête d’article) dévoile enfin les pouvoirs de certains mutant dont Solar. Interprété par Henry Zaga dans le film, Solar est créé en 1982 par Chris Claremont et Bob McLeod. Roberto da Costa est un mutant capable d’absorber l’énergie solaire et de la manipuler. Il apparaît brièvement dans X-Men : Days of Future Past sous les traits d’Adam Canto, lors de la résistance face aux Sentinelles.

Le deuxième teaser (disponible ci-dessous) dévoile un personnage connu des lecteurs de comics : Demon Bear. Il apparaît pour la première fois en 1983, également sous les plumes de Chris Claremont et Bob McLeond. Le personnage est présenté à l’occasion d’une aventure des New Mutants justement. Les origines de cet ours démon sont assez floues. C’est une entité qui vient persécuter de jeunes mutants pendant leur sommeil, tirant son pouvoir de l’émotion humaine négative.

Demon Bear est capable de se téléporter, possède une force sans limite, et peut corrompre les âmes humaines. Un personnage emblématique des comics New Mutants qui sera donc introduit dans le long métrage. Reste à sa voir sous quelle forme.