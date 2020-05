Les Nouveaux Mutants devrait sortir prochainement en digital

Encore reporté et sans nouvelle date de sortie à cause du Covid-19, "Les Nouveaux Mutants" pourrait ne jamais arriver sur grand écran. Le film serait sur le point de sortir en version digitale sur le marché américain, mettant ainsi un point final à un dossier qui aura trop duré.

Des retards dans sa production, un rachat de la Fox par Disney, une sortie longtemps incertaine... Les Nouveaux Mutants est un film qui sera passé par tant de galères. Une date pour son arrivée au cinéma était prévue le 1er avril dernier chez nous. L'ironie était totale, il n'y avait pas meilleur jour que celui-ci pour nous livrer un projet maudit. Mais la poisse continue et c'est une pandémie qui empêche maintenant le film d'exister. La crise sanitaire a annulé cette sortie, sans qu'aucune nouvelle date ne soit planifiée. Disney en aurait-il marre de se trimballer ce boulet hérité de la Fox ? Au vu de la situation, le peu de motivation qui devait exister pour Les Nouveaux Mutants a probablement été annihilé. Et une sortie en digital serait de nouveau fort possible.

Les Nouveaux Mutants prévu en digital aux USA ?

Cette option avait déjà été évoquée par la presse. Disney pouvait être tenté de mettre Les Nouveaux Mutants directement en ligne. Le risque de se prendre une débâcle flagrante au box-office aurait ainsi été annulé. Sans nouvelle date, il se pourrait que Disney décide finalement de ne plus passer par les salles obscures mais de se débarrasser du film en version digitale. Le film de Josh Boone est en effet désormais disponible en pré-achat du côté d'Amazon au prix de 25.99 dollars. Aucune date n'est donnée, mais on dirait bien que Les Nouveaux Mutants soit sur le point d'arriver sur le marché VOD américain. En cette période de confinement, le coup pourrait être malin, avec tout le bad buzz qui entoure ce film X-Men et des gens davantage chez eux. Reste évidemment à savoir si nous pourrons le découvrir aussi en France de cette manière...

Pas de Disney+ (ni d'Hulu, dont Disney est devenu actionnaire majoritaire), et c'est tout bonnement logique, le long-métrage a été fait sous la bannière de la Fox et ce studio avait passé un accord (qui tient toujours) avec HBO pour la plateforme HBO Max. Impossible pour Disney de passer outre et sortir Les Nouveaux Mutants comme il l'entend. Ceci expliquerait alors pourquoi seul l'achat de la version digitale serait disponible.