Les nouveaux mutants : enfin de bonnes nouvelles !

Après deux ans de complications, le film « Les Nouveaux Mutants » donne enfin une bonne nouvelle. Le réalisateur Josh Boone confirme l’arrivée d’une nouvelle bande-annonce courant janvier 2020.

Après plus de deux ans de galères, Les Nouveaux Mutants va enfin de l’avant. Initialement, le film était attendu le 13 avril 2018. Il a une première fois été repoussé au 22 février 2019. 20th Century Fox a justifié ce décalage avec la sortie de Deadpool 2 le 16 mai 2018, pour éviter une auto-concurrence des films Marvel. Puis la Fox décale encore le film, préférant sortir Dark Phoenix en priorité. Ainsi, Les Nouveaux Mutants se retrouve parachuté le 2 août 2019. Mais pour des histoires de reshoots et de modifications de l’histoire, le long métrage est encore repoussé à avril 2020. Alors que les fans commençaient à désespérer, Josh Boone donne enfin des nouvelles de son projet.

Une bande-annonce en janvier

Les Nouveaux Mutants n’a pas eu l’aide du calendrier. La production du métrage s’est déroulée pendant le rachat de la Fox par Disney. Un contexte de travail difficile puisque le studio aux grandes oreilles a déjà commencé la refonte de 20th Century Fox. The New Mutants avait déjà proposé une première bande-annonce en 2017. Des images sombres et glauques qui lorgnaient vers un traitement horrifique inédit dans les productions super-héroïques.

Les Nouveaux Mutants sont introduits en 1982 dans les comics Marvel par Chris Claremont et Bob McLeod. Il s’agit d’un groupe de jeunes héros mutants, première équipe dérivée des X-Men. Le groupe original était notamment composé de Shadowcat, Magik, Magma, Cypher, Warlock et Nocturne. Le long métrage proposera une équipe différente, qui s’appuie sur des teams plus récentes des comics. Ainsi Maisi Williams sera Wolfsbane, Anya Taylor-Joy campera Magik, Charlie Heaton sera le célèbre Cannonball, Blu Hunt jouera Mirage et enfin Henry Zaga sera Sunspot.

Dès le début du projet, Josh Boone voulait que New Mutants soit une production X-Men différente des autres. Il voulait proposer un film définitivement sombre, avec des inspirations horrifiques. Malheureusement, la production et le tournages se sont avérés difficiles. Après le rachat de la Fox par Disney, l’avenir de New Mutants était incertain.

Mais selon le cinéaste, une nouvelle bande-annonce du film sortira en janvier prochain. Ce seront les premières images dévoilées depuis la dernière bande-annonce en date sortie en octobre 2017. Ce sera alors l’occasion de jouer au jeu des sept différences. On espère en tout cas que Les Nouveaux Mutants finira réellement par voir le jour…