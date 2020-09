Les Nouveaux mutants : existe-t-il un lien avec la Saga X-Men de la Fox ?

Alors que "Les Nouveaux mutants" vient de devenir le pire démarrage d'un film Marvel au box-office américain, le film n'oublie cependant pas de faire des liens avec les films passés, laissant penser que la saga X-Men de la Fox était loin de tirer sa révérence.

Un film maudit

Dans nos salles obscures depuis le 26 août, Les Nouveaux mutants ne semble pas attirer les foules si bien que d'après les derniers chiffres, il est le film Marvel ayant réussi le moins bon démarrage de l'histoire avec seulement 7 millions de dollars de recette au box-office américain.

Réalisé par Josh Boone et initialement prévu pour avril 2018, le film est passé de report en report si bien qu'à un moment donné s'est posée la question de savoir si ce film verrait réellement le jour. C'est finalement la dernière semaine d'août qui a accueilli le film, soit plus de deux ans après sa sortie initiale. Mêlant reports dû à la sortie privilégiée d'autres films comme X-Men : Dark Phœnix, le rachat de la Fox par Disney puis la crise du coronavirus, Les Nouveaux mutants (dont notre critique est disponible ici) a finalement survécu à bon nombre de problèmes. Initialement pensé comme une trilogie, le film ne risque visiblement pas de s'éterniser au cinéma face à une concurrence accrue avec des films comme Tenet. De plus, si un mince espoir demeurait encore pour avoir une suite à ce film qui nous laisse tout de même sur notre faim, les récents résultats ne vont pas pousser Disney à continuer une franchise qui ne semble pas fonctionner.

Quid des X-Men ?

Alors que Les Nouveaux mutants semble s’affranchir des codes laissés dans les précédents films de la saga X-Men développée par la Fox, il n'est cependant pas en reste en termes de connexion avec l'univers existant. En effet, même si esthétiquement et scénaristiquement il prend le parti pris de s'orienter vers une version pseudo-horrifique qui marque la volonté de s'écarter de ce qui a déjà été fait. Concernant les connexions, sont évoqués des personnages comme le Professeur Xavier ou encore la société Essex. Même si on ne présente plus Charles Xavier qui a été interprété à la fois par Patrick Stewart mais également par James McAvoy, Essex est une société qui exploite des enfants mutants dans le but d'en faire des armes comme dans le film Logan de James Mangold sorti en 2017. En effet, Les Nouveaux mutants peut être considéré comme une suite du film avec Hugh Jackman, si bien que dans le film de Josh Boone, les personnages regardent une vidéo d'Essex que l'on peut également voir dans le film de 2017. Le lien est donc évident.

Seulement, avec ce démarrage catastrophique, les chances de voir cette équipe rencontrer celle des mutants de la fin de Logan mené par le personnage de X-23, ne font que diminuer de jour en jour. Pour le moins frustrant...