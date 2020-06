Les Nouveaux Mutants : Josh Boone espère toujours une trilogie

Non content d'arriver au bout d'un fastidieux processus, Josh Boone voit encore les choses en grand pour "Les Nouveaux Mutants" ! Le réalisateur réitère son désir de faire la trilogique qu'il a en tête depuis le début. Mais ce n'est pas dit que Disney soit de cet avis...

L'ère des X-Men sous la Fox, pas aidée par le rachat de Disney, aura terminé en eau de boudin. Le vide Dark Phoenix aura fait sacrément mal et Les Nouveaux Mutants laisse craindre le pire avec tous les problèmes qui ont été relatés ici et ailleurs. Le réalisateur du film, Josh Boone, garde une part d'espoir qui force le respect. De notre position d'observateurs, on n'attend rien de faramineux de ce film chahuté dans tous les sens et désormais surtout connu pour être une arlésienne dont Disney ne sait pas quoi faire. Le metteur en scène a, lui, une autre vision de la situation et pense que ça vaudrait le coup d'aller au bout de la trilogie qu'il a imaginée depuis le début. Lors d'une interview pour SFX Magazine, il estime avoir des chances de pouvoir mener ce long projet à son terme :

Finalement, après tout ce temps, je suis sur le point de sortir MON film Les Nouveaux Mutants, et j'en suis fier. Ce que j'espère pour la suite c'est qu'il fonctionnera assez bien pour donner envie au studio de me laisser compléter une trilogie. J'ai tout prévu.

Josh Boone garde espoir

Un discours qui sonne à contre-courant par rapport à une situation globale qui ne prête pas à l'optimisme. Les nombreux reports ainsi que les échos au sujet de la production laissent penser que Les Nouveaux Mutants va échouer au box-office, tout comme Dark Phoenix. Le film pourra peut-être sauver sa peau avec la curiosité suscitée par le bad buzz. Il suffira de quelques retours positifs de la part de la presse et du public pour lui permettre de réussir une carrière dans les salles mais, pour le moment, impossible de dresser une prévision trop positive car même Disney semble ne pas y croire et veut s'en débarrasser pour passer ensuite au développement des X-Men selon son unique volonté.

Les voies du box-office étant impénétrables, il reste évidemment une chance pour que Les Nouveaux Mutants ne soit pas un flop et que Disney, après tout, révise sa position sur le sujet en permettant à Josh Boone d'aller au bout. Une configuration sur laquelle on ne misera pas dans l'immédiat. Nous verrons bien comment tout se passe lors de la sortie du film le 26 août prochain dans nos salles.