Les Nouveaux Mutants : Josh Boone parle de la trilogie qu'il voulait faire

"Les Nouveaux Mutants" est presque plus connu pour son parcours du combattant afin de sortir dans les salles que pour autre chose. À l'origine, Josh Boone voulait faire une trilogie et savait déjà précisément ce que ces suites allaient raconter. Un personnage en particulier devait se joindre à la troupe.

L'arlésienne Les Nouveaux Mutants

Quand la Fox avait encore sous sa direction les X-Men, le projet Les Nouveaux Mutants a été lancé en parallèle de la saga ponctuée par Dark Phoenix. Ce film, plus atypique, reprend les comics éponymes en présentant une équipe de jeunes mutants enfermés dans un hôpital psychiatrique. Cette prison doit être un moyen de les étudier mais aussi de les canaliser, alors que leurs pouvoirs peuvent être un danger pour les autres. Quand Danielle Moonstar (Blu Hunt) débarque dans l'institut, des événements étranges vont commencer à frapper les lieux. Les autres mutants vont être pris par de terrifiantes visions et une menace commune va les forcer à s'allier pour survivre. Le film réalisé par Josh Boone n'a pas pu sortir plus tôt à cause de problèmes de conception et du rachat du studio par Disney. Un joli casting composé d'Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga et Alice Braga a été constitué. On espère que Les Nouveaux Mutants sera à l'affiche le 26 août prochain, mais le contexte rend cette date de sortie incertaine.

Josh Boone voulait faire une trilogie

Quand le projet a été lancé, le réalisateur avait envie de suivre les personnages sur une trilogie entière. Il espère toujours que, malgré les retards et le rachat par Disney, un succès commercial puisse lui permettre de faire deux autres films. Si le score au box-office s'avérait exceptionnel, on imagine mal le studio laisser tomber à ce stade. Lors de la Comic-Con@Home, Josh Boone est revenu sur les plans qu'il a pour cette trilogie.

Le premier est comme un film d'horreur, le second état censé être un film d'invasion extraterrestre avec Warlock, puis le troisième allait reprendre ces éléments du crossover X-Men de la fin des années 80/début des années 90 appelé Inferno pour être une sorte de film d'horreur surnaturel et apocalyptique. C'était le plan.

Ce qui attire notre attention, c'est l'introduction de Warlock, un personnage très particulier qui est un alien techno-organique avec la capacité de se nourrir de l'énergie des être vivants en les infectant. D'abord ennemi des Nouveaux mutants, il est devenu leur allié dans les comics. Josh Boone a expliqué qu'il voulait le mettre dans le premier film mais que cette idée a été abandonnée car lui donner vie avait un coût financier trop important. Il a donc été coupé du scénario, avec l'espoir qu'il soit au centre de l'attention dans une suite. Les chances qu'elle voit le jour sont faibles mais pas nulles.