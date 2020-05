Les Nouveaux Mutants : la production lâche plein d'images inédites

La production de "Les Nouveaux Mutants" vient de révéler de nouvelles images du film. L’œuvre de Josh Boone est toujours censée sortir en salles malgré les reports successifs. En attendant, voici une série de clichés inédits.

Le film maudit, produit par la Fox, a été repoussé un nombre incalculable de fois. À la base, il aurait dû voir le jour en 2018. Puis il devait finalement sortir le 1er avril de cette année après de nombreux reports. Mais le sort s'est acharné sur la production mutante puisque le Covid-19 a empêché le film de voir le jour en salles. Maintenant, Les Nouveaux Mutants est attendu le 26 août prochain. En attendant, voici le plein de nouvelles images.

L'envers du décor

Après de nombreux retards et rumeurs selon lesquelles le film sortirait directement en VOD, Disney a finalement donné aux Nouveaux Mutants une nouvelle date de sortie. Certains pensent qu'il s'agit d'une date trop optimiste et que le métrage sera de nouveau reporté. Avec la malchance qu'il a, tout est possible...

Mais en attendant de découvrir le film, la production a dévoilé de nouvelles photographies du tournage. De superbes clichés qui proviennent des magazines SFX et Empire. Ce mélange d'images issues du film et de photos de tournage offre un nouveau regard sur la plupart des personnages principaux. Sur ces différentes photographies apparaissent certains membres du casting. Maisie Williams est en gros plan dans la peau de Wolfsbane, Anya Taylor-Joy est assise contre un mur dans le rôle de Magik et Charlie Heaton (Cannonball) semble venir en aide à Blu Hunt (Mirage) en difficultés. Apparaissent également Henry Zaga et Josh Boone en pleine discussion. Le cinéaste donne vraisemblablement ses consignes au jeune acteur. De quoi rassurer un peu les fans en attendant la sortie définitive du métrage...

Les Nouveaux Mutants sont introduits en 1982 dans les comics Marvel par Chris Claremont et Bob McLeod. Il s'agit d'un groupe de jeunes héros mutants, première équipe dérivée des X-Men. Le groupe original était notamment composé de Shadowcat, Magik, Magma, Cypher, Warlock et Nocturne. Le long-métrage proposera une équipe différente, qui s'appuie sur des teams plus récentes des comics.