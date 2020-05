Les Nouveaux Mutants : la production révèle des images inédites du film

La production des « Nouveaux Mutants » vient de dévoiler quatre nouvelles images du film. Quelques visuels qui dévoilent notamment l'homme sans visage, Magik et le méchant Demon Bear. Le long-métrage n'a pas encore de date de sortie.

De nouveaux clichés du film Les Nouveaux Mutants suggèrent la confrontation dramatique entre Magik, interprétée par Anya Taylor-Joy, et le méchant Demon Bear. Le film maudit, produit par la Fox, et repoussé un nombre incalculable de fois, n'a toujours pas de date de sortie. Il devait finalement sortir le 1er avril après des années d’annulation. Mais le sort s'est acharné sur la production mutante puisque le Covid-19 a empêché le film de voir le jour en salles.

Étant donné que Disney avait prévu que Les Nouveaux Mutants sorte en avril, tout le matériel promotionnel était déjà prêt. Le dernier numéro de Cinefex, magazine consacré aux effets spéciaux dans l'industrie cinématographique, a rédigé un très gros dossier sur Les Nouveaux Mutants. Ainsi, quelques images se sont retrouvées sur internet.

Quatre superbes visuels

Quatre images superbes qui mettent notamment en scène Magik, l'héroïne interprétée par Anya Taylor-Joy. Magik est une anti-héroïne assez ambiguë créée en 1975 par Len Wein et Dave Cockrum. Illyana Raspoutine est la jeune sœur du célèbre Colossus. Elle a la capacité de créer des portails pour aller dans le monde des Limbes de Belasco, où elle développe ses pouvoirs de sorcière et approfondit ses capacités mutantes de téléportation. Les deux images où elle apparaît semblent justement mettre en scène ces fameuses limbes, dans lesquelles elle affronte le puissant Demon Bear. Des images qui sont peut-être tirées du climax...

Un autre visuel dévoile un mystérieux personnage. Il s'agit d'un homme sans visage à la dentition impressionnante. Quelque part entre le Slender Man et les créatures de Miss Peregrine et les Enfants Particuliers. Si l'univers Marvel Comics contient bien un personnage sans visage, difficile de savoir s'il s'agit de la même incarnation dans le film de Josh Boone.

Enfin la dernière image permet de visualiser en gros plan le Demon Bear. C'est un antagoniste connu des lecteurs de comics. Il apparaît pour la première fois en 1983 sous les plumes de Chris Claramont et Bob McLeond. Le personnage est justement introduit à l'occasion d'une aventure culte de New Mutants. Les origines de cet ours démon sont assez floues. C'est une entité qui vient persécuter les jeunes mutants pendant leur sommeil. Il tire son pouvoir de l'émotion négative des êtres humains. Il est également capable de se téléporter et possède une force pratiquement sans limite.

Pour rappel, Les Nouveaux Mutants est réalisé par Josh Boone. Il s'agit du dernier film Marvel estampillé 20th Century Fox de la franchise X-Men. Outre Anya Taylor-Joy, le casting se compose également de Charlie Heaton, de Maisie Williams, de Henry Zaga et de Blu Hunt. Le long-métrage n'a toujours pas de nouvelle date de sortie.

(Cliquez sur une image ci-dessous pour ouvrir le diaporama).