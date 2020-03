Les Nouveaux Mutants : la sortie du film est encore une fois repoussée

Ça commence à devenir un running gag épuisant pour « Les Nouveaux Mutants » qui est incontestablement le film maudit par excellence. Sa sortie est encore décalée, cette fois à cause du Coronavirus.

C'est le parcours du combattant pour Les Nouveaux Mutants. Le film maudit par excellence. Et on commence clairement à se demander si on va réussir à le voir un jour. Initialement, le long métrage était attendu le 13 avril 2018. Ça fait quand même deux ans que Josh Boone voit son film retardé. Il est repoussé une première fois au 22 février 2019. La 20th Century Fox justifie ce report par la sortie de Deadpool 2 le 16 mai 2018. Le studio veut éviter une auto-concurrence.

Mais le 22 février n'est visiblement pas une date acceptable pour le studio qui reporte encore le long métrage, cette fois au 2 août 2019 pour, visiblement, faire des reshoots. Avec le rachat de la Fox par Disney, cela ne facilite pas les choses et le long métrage est repoussé une troisième fois, au 1er avril 2020. Une date qui ne présageait rien de bon, comme annonciatrice de la blague à venir.

Le Coronavirus a mis chaos Les Nouveaux Mutants

Mais le studio aux grandes oreilles a lui aussi craqué et a commencé à déplacer la sortie de ses productions. Outre Les Nouveaux Mutants, c'est également Mulan qui voit sa sortie repoussée. Ce sont les premiers films reportés par Disney, qui pour le moment, tenait bon face au Coronavirus.

Les Nouveaux Mutants vient donc encore une fois d'être déplacé. La nouvelle date de sortie n'a pas encore été communiquée. Mais ce Coronavirus sonnera peut-être le glas pour le film Marvel. Trop souvent reporté, les dirigeants vont commencer à douter de l'impact du film sur le public, lassé de le voir sans arrêt repoussé. Pendant un temps, il se murmurait que le film pourrait directement sortir sur la plateforme de streaming Hulu. Une décision qui pourrait largement faciliter la sortie de Les Nouveaux Mutants.

Pour le moment Black Widow n'est pas décalé et sa sortie est toujours prévue pour le 29 avril. Cela pourrait cependant changer dans les semaines à venir en fonction de l'évolution du virus.