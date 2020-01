Les Nouveaux Mutants : le réalisateur explique pourquoi ses mutants ne sont pas dans l’école Xavier

"Silent Hill" est l'une des rares adaptations de jeux vidéo qui se rangent dans la catégorie des réussites. Oui, on vous assure que c'est un cas de figure possible, même si on a que trop peu l'occasion de s'en souvenir ! Son réalisateur, Christophe Gans, vient d'annoncer qu'il travaillait sur un second film.