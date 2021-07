Les Olympiades : bande-annonce sensuelle du nouveau film de Jacques Audiard

Trois filles et un garçon, le tout filmé en noir et blanc, c'est ce que propose la bande-annonce du nouveau film de Jacques Audiard "Les Olympiades". Ce drame avec Noémie Merlant est actuellement en compétition au Festival de Cannes.

Les Olympiades : une belle adaptation à venir

Les Olympiades est le nouveau film de Jacques Audiard. C'est aux côtés de Céline Sciamma, la réalisatrice de Bande de filles et Portrait de la jeune fille en feu, mais aussi Léa Mysius, que le cinéaste s'est attelé à l'adaptation de la collection de nouvelles Les Intrus de l'auteur américain Adrian Tomine.

Jacques Audiard propose ainsi, trois ans après Les Frères Sisters, un film dramatique sur fond de romance au cœur du 13ème arrondissement de Paris. Ce nouveau long-métrage porte donc le nom d'un quartier parisien et retrace l'histoire de plusieurs jeunes, le tout en noir et blanc, comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article). Le réalisateur se tourne vers l'intime et la difficulté d'appréhender les sentiments, et revient à un film français après son western avec Joaquin Phoenix et John C. Reilly.

Les Olympiades ©Shanna Besson

Déjà Palme d'or en 2015 pour Dheepan, le réalisateur est également de retour sur la croisette pour présenter Les Olympiades en compétition officielle à Cannes. Une projection longtemps en avant-première puisque la sortie du film dans les salles est prévue le 3 novembre 2021.

Jacques Audiard dirige un quatuor de jeunes acteurs

Le film Les Olympiades réunit un quatuor de jeunes acteurs. On retrouve Noémie Merlant (Portrait d'une jeune fille en feu) mais aussi Lucie Zhang, Makita Samba et Jehnny Beth. Jacques Audiard peint le portrait d'une jeunesse parisienne en pleine exploration de leur sexualité. Le film raconte les amours multiples des différents personnages et entrecroise leurs histoires sentimentales. Le récit s'inscrit dans la société actuelle, bien que tout soit filmé en noir et blanc.

On trouvera donc Émilie (Lucie Zhang) qui rencontre Camille (Makita Samba). Ce dernier est attiré par Nora (Noémie Merlant), qui elle-même croise le chemin d'Amber (Jehnny Beth). Notons que Noémie Merlant continue son ascension dans le cinéma français tandis que le reste du casting pourrait bien se révéler avec ce film très attendu.

À découvrir le 3 novembre 2021.