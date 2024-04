Ce soir à la TV : Grégory Montel est génial dans cette comédie rafraichissante

Ce soir France 3 diffuse "Les Parfums", une comédie délicate avec Grégory Montel et Emmanuelle Devos. Cette dernière interprète un nez au caractère très compliqué.

Les Parfums : rencontre explosive entre un chauffeur et un nez

Il y a parfois des films qu'on aimerait voir toucher un très large public. Les Parfums est de ceux-là. Mais avec seulement un peu plus 250 000 entrées lors de sa sortie en salles, on ne peut pas dire que le long-métrage de Grégory Magne a attiré les foules. Bien sûr, il ne s'agit pas du genre de comédie française qui a le potentiel pour engranger les millions d'entrées. Raison pour laquelle il faudra profiter de sa diffusion à la télévision pour rattraper cette petite douceur, dont on disait le plus grand bien dans notre critique.

On y suit Guillaume, un brave type, un peu immature, qui doit rapidement trouver un emploi stable s'il veut obtenir la garde partagée de sa fille. Il devient ainsi chauffeur privé, et fait la rencontre d’Anne Walberg, une femme socialement inadaptée qui s'est totalement renfermée sur elle-même après un échec professionnel. Pas n'importe quelle profession, puisqu'elle est "nez". Elle est même une célébrité dans le monde du parfum, réduite désormais à des créations mineures pour des magasins. Avec son caractère de diva égoïste, elle va donc se confronter à Guillaume qui, ne connaissant pas son passé, n'aura pas peur de la remettre à sa place. Ou plutôt de la remettre dans le droit chemin.

Emmanuelle Devos et Grégory Montel - Les Parfums ©Pyramide Distribution

Une comédie qui fait du bien

L'originalité du film vient en premier lieu du métier d'Anne, bien qu'on ait déjà vu Alain Chabat être nez dans Prête-moi ta main (2006). Pour autant, le réalisateur n'a pas voulu faire un film sur cette profession atypique, mais raconter avant tout la rencontre de ses deux protagonistes opposés. Grégory Magne a tout de même fait appel à des spécialistes pour s'assurer d'être crédible, "dans la terminologie comme dans la manière de le jouer", racontait-il dans le dossier de presse du film. Certains professionnels ont ainsi apporté des précisions sur le scénario, tandis que Christine Nagel, le nez d’Hermès, a donné des conseils à Emmanuelle Devos, qui interprète Anne.

La comédienne donne à son personnage une froideur, mais parvient à laisser entrevoir sa fragilité. Face à elle, Grégory Montel joue Guillaume de fort belle manière, le rendant attachant malgré ses bourdes. Avec Les Parfums, l'acteur a d'ailleurs retrouvé le réalisateur Grégory Magne, qui l'avait déjà dirigé en 2012 dans L’Air de rien. Reste que le long-métrage touche avant tout pour ce duo qui fonctionne à merveille grâce à cette complémentarité entre les deux interprètes. Notons également la présence de la jeune Zélie Rixhon, qui joue la fille de Guillaume avec une rare justesse pour une comédienne de son âge.