Les Passagers de la nuit : Charlotte Gainsbourg ère en plein Paris dans la bande-annonce

La société de distribution Pyramide Distribution dévoile un premier aperçu du nouveau film de Mikhaël Hers. Intitulé "Les Passagers de la nuit", le long-métrage met en scène Charlotte Gainsbourg, Noée Abita et Emmanuelle Béart.

La nuit parisienne

Presque quatre ans après son dernier film intitulé Amanda, Mikhaël Hers revient dans les salles obscures françaises avec Les Passagers de la nuit. L'histoire d'une femme, quittée par son mari, qui s'occupe de ses enfants Matthias et Judith. Elle repart à zéro, trouve un nouveau travail et rencontre une jeune fille qui l'émeut. Talulah, qui traîne le soir sans personne dans les rues. Une nouvelle vie commence pour ces femmes et hommes, à la recherche d'un bonheur simple ou de quelques sourires.

Sur la belle musique Et si tu n'existais pas de Joe Dassin, ces âmes errantes se lient. D'amitié ou d'amour, seuls eux le savent. Les premières images de la bande-annonce montrent un aperçu d'une œuvre teintée vers le drame. Des sentiments complexes se créent, et ces passagers semblent vivre enfin.

Les passagers de la nuit ©Pyramide Distribution

Charlotte Gainsbourg et Noée Abita au casting

Charlotte Gainsbourg incarne Elisabeth, celle qui refait sa vie sans son époux. L'actrice n'a plus une seule casquette. Elle est également réalisatrice, après la sortie de son documentaire Jane par Charlotte. Mais elle n'est jamais loin de tourner avec des réalisateurs. La comédienne est d'ailleurs à l'affiche de la saison 2 d'En thérapie avec Frédéric Pierrot, Jacques Weber et Suzanne Lindon.

Pour Les Passagers de la nuit, elle est accompagnée de Quito Rayon Richter, Megan Northam, Emmanuelle Béart, ainsi que Noée Abita qui occupe une place centrale du film. Nommée dans la catégorie Meilleur espoir féminin en 2022 pour sa prestation dans Slalom, Noée Abita continue son ascension. Vue également en tête d'affiche d'Ava, ou jouant un rôle plus minime dans Le Grand bain de Gilles Lellouche.

En compétition officielle lors du Festival de Berlin 2022, Les Passagers de la nuit a tout d'une proposition délicate et touchante reconstituant un Paris des années 1980. Une belle promesse dans le paysage du cinéma français. En salles le 4 mai 2022.