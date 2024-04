Les Pleins pouvoirs : ce détail du scénario qui a convaincu Clint Eastwood

Rendez-vous sur Arte ce soir pour (re)voir "Les Pleins pouvoirs" de et avec Clint Eastwood. Un thriller politique qui a touché l'acteur en raison de la situation familiale de son personnage.

Les Pleins pouvoirs : un cambriolage qui vire au drame politique

Deux ans après Sur la route de Madison (1995), Clint Eastwood réalisait Les Pleins Pouvoirs (1997). Une tout autre ambiance avec ce thriller adapté du roman éponyme de David Baldacci (1996). Dedans, l'acteur et réalisateur joue le rôle de Luther Whitney, un cambrioleur qui se rend dans une luxueuse demeure pour voler un précieux butin. Une fois sur les lieux, il se rend compte qu'un couple est de retour dans la maison. Il se cache alors derrière une vitre sans tain et va assister à une scène terrible.

Devant lui, Alan Richmond, le président des États-Unis, apparaît aux côtés de Christy, la femme de Walter Sullivan à qui appartient la demeure. Que le président ait une aventure avec une femme mariée n'intéresse pas plus que ça Luther. Sauf que durant leurs ébats, les choses tournent mal. Richmond devient violent, et pour se défendre Christy le frappe avec un coupe-papier. Après quoi les gardes du corps du président interviennent et n'hésitent pas à tirer sur la femme. La conseillère du président décide alors de maquiller le meurtre en donnant l'impression qu'il s'agissait d'un cambriolage qui a mal tourné. Ce qui va faire de Luther le coupable idéal.

Clint Eastwood - Les Pleins pouvoirs ©Warner Bros.

Outre Clint Eastwood, on retrouve dans Les Pleins pouvoirs Gene Hackman dans le rôle du président, tandis qu'Ed Harris interprète Seth Frank chargé de l'enquête, et que Laura Linney joue Kate, la fille de Luther. Notons enfin une différence majeure entre le roman est le film, puisque l'œuvre originale s'attarde sur Jack Graham, un avocat qui cherche à disculper Luther, tandis que le long-métrage offre au cambrioleur le rôle principal.

Clint Eastwood et ses filles illégitimes

Les Pleins pouvoirs est un thriller politique prenant rudement mené. Mais ce qui a attiré l'attention de Clint Eastwood, ce n'est pas cette intrigue principale. C'est la relation père/fille compliquée entre son personnage et la fille de ce dernier. Dans le film, l'homme semble n'avoir jamais été là pour sa fille. Une situation à laquelle Clint Eastwood pouvait s'identifier, comme il le déclarait dans une biographie écrite par Richard Schickel et publiée en 1996 (relayée par Le Monde) : "Je suis passé par là. Je pouvais trouver des liens avec ça".

Laura Linney - Les Pleins pouvoirs ©Warner Bros.

Par le passé, Clint Eastwood avait eu des relations particulières avec certains de ses enfants. "En 1964, il avait, en effet, eu une fille illégitime, dont il s’était tout de suite désintéressé avant d’opérer un revirement sur le tard" écrivait le monde dans son article, faisant référence à Kimber Lynn Eastwood (présente dans Les Pleins pouvoirs). Mais un autre événement était survenu dans la vie personnelle du réalisateur quelques années avant qu'il mette en scène le film.

En 1993, Clint Eastwood avait découvert qu'il avait une autre fille illégitime, née le 11 février 1954. Nommée Laurie Murray, cette dernière avait été confiée à l'adoption par sa mère biologique, qui n'avait alors rien dit de sa situation à l'acteur. À 39 ans, Laurie avait fait des démarches pour retrouver ses parents et elle avait découvert que Clint Eastwood était indiqué comme son père biologique sur les papiers de l'adoption. Si sa mère avait refusé de la rencontrer, Clint Eastwood avait lui accepté de passer du temps avec elle. Cependant, pendant des années, le cinéaste avait gardé secrète l'identité de cette enfant, avant d'apparaître pour la première fois à ses côtés en 2018, lors de l'avant-première de La Mule.