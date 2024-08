Ce soir à la TV : Isabelle Nanty a failli refuser cette comédie qui a fait 4 millions d'entrées

Adaptation de la bande-dessinée de Pica et Erroc, le film Les Profs transpose assez fidèlement à l'écran l'univers déployé sur papier. Direction le lycée Jules Ferry, qui possède la triste réputation d'être le pire établissement de toute la France. Avec son taux de réussite au bac de seulement 12%, il est loin d'accueillir des lumières entre ses murs. L'inspecteur de l'Académie propose de tenter un dernier coup en recrutant des professeurs triés sur le volet. Sauf qu'is ne comptent pas recruter des cadors de l'éducation. Au contraire, son but est d'aller dénicher les pires professeurs afin de les opposer aux pires élèves. Pour que l'établissement soit sauvé, il doit la prochaine fois atteindre un seuil d'au moins 50% de réussite.

À la tête du film, on retrouve Pierre-François Martin-Laval, aussi connu sous le pseudo de PEF. Il s'est entouré d'un casting composé de têtes populaires, avec notamment Christian Clavier, Kev Adams, Arnaud Ducret ou encore Isabelle Nanty. Il connaît très bien cette dernière puisqu'elle a été sa prof de comédie. C'était pour lui une évidence et un hommage de l'avoir au casting dans le rôle d'une prof. Il a alors pensé à lui confier le personnage de Gladys, une excentrique prof d'anglais capable de dégainer une tronçonneuse durant un cours.

Or, Isabelle Nanty n'a pas de suite été convaincue par un tel rôle. Elle a même refusé de tourner dans le film, parce qu'elle n'avait plus envie de jouer quelqu'un de méchant. PEF était pourtant persuadé qu'elle devait incarner Gladys. Il a eu raison d'y croire car l'actrice a changé son fusil d'épaule lorsqu'elle a pu découvrir le scénario. Elle s'est d'ailleurs expliquée sur son choix lors d'une interview chez Le Journal des femmes :

Quand PEF écrivait, il m'a dit "tiens, j'écris un rôle d'une fille terrible pour toi" et je lui ai dit que je ne voulais plus jouer les méchantes. Et puis quand il a eu fini son scénario et que ça se montait, je n'allais pas refuser ! Donc j'ai accepté en disant que c'était vraiment la dernière fois que je jouais un rôle de méchante comme ça.