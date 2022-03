Les Promesses de l'ombre : retour sur la bagarre culte et nue du hammam

Sorti en 2007, "Les Promesses de l'ombre" est à ce jour le sommet de la collaboration entre David Cronenberg et Viggo Mortensen. Un thriller policier de haut vol, sublimé par un violent combat où l'acteur se bat entièrement nu. Retour sur une très grande séquence de cinéma.

Un duo réalisateur - acteur d'exception

David Cronenberg et Viggo Mortensen, c'est une collaboration précieuse et prolifique du cinéma contemporain. Une association qui débute en 2005 avec l'excellent A History of Violence, où l'acteur dano-américain brille dans un rôle d'un père de famille à l'identité trouble. Le réalisateur lui offre en 2007 le premier rôle de son film suivant, Les Promesses de l'ombre. Dans celui-ci, il joue un criminel aux ordres de la mafia russe installée à Londres, avec encore une identité trouble. Ils se retrouvent en 2011 pour A Dangerous Method, drame sur les débuts de la psychanalyse et dans lequel Viggo Mortensen incarne Sigmund Freud.

Tom Stall (Viggo Mortensen) - A History of Violence ©New Line Cinema

Enfin, plus de dix ans après A Dangerous Method, leur nouvelle collaboration s'intitule Crimes of the Future et est attendue prochainement. Viggo Mortensen est notamment accompagné au casting de ce film, quelque part entre science-fiction et thriller horrifique, par Léa Seydoux et Kristen Stewart.

Les Promesses de l'ombre, un des plus grands rôles de Viggo Mortensen

Ces trois films déjà tournés ensemble ont ainsi apporté à Viggo Mortensen une grande reconnaissance critique. Et tout particulièrement Les Promesses de l'ombre, qui lui vaut une nomination au BAFTA et à l'Oscar du Meilleur acteur en 2008. Si le légendaire Daniel Day-Lewis n'avait pas concouru cette année-là dans la même catégorie pour There Will Be Blood, nul doute que l'Oscar lui aurait été remis.

Dans ce film de gangsters de haut vol, Viggo Mortensen incarne Nikolaï Loujine, un chauffeur et homme de main d'un puissant parrain de la mafia russe. Quand Anna (Naomi Watts), sage-femme qui récupère le journal intime d'une adolescente russe morte en couches, risque de mettre à jour un grand réseau de prostitution, il va tout faire pour la protéger et protéger aussi - a priori - les intérêts de la famille russe qui l'emploie.

Les Promesses de l'ombre ©Pathé Distribution

Une monumentale séquence de violence et de nu

Parmi tous les mérites de sa performance, Viggo Mortensen s'illustre dans une magnifique séquence, une bagarre sanglante dans un hammam, et qui a la particularité d'être une chorégraphie de combat où l'acteur est entièrement nu. Une séquence qui illustre parfaitement le cinéma violent et charnel de Cronenberg, où la vulnérabilité des corps est centrale. À l'époque, le critique du quotidien Le Monde Thomas Sotinel écrivait :

Une longue séquence se détache nettement de ce film pourtant remarquable de bout en bout. Sommet de violence magnifique — un affrontement physique qui terrifie par sa cruauté et subjugue par sa beauté — à la fois le sommet et l'essence des Promesses de l'ombre.

Effectivement, dans cette séquence à revoir ci-dessous - âmes prudes et sensibles s'abstenir -, Viggo Mortensen se défait de deux assassins, et le fait dans le plus simple appareil.

Cette prise de risque artistique fut largement célébrée. Elle a notamment rapporté à l'acteur le prix de la Meilleure scène de nudité ou de séduction dans un drame d'action de l'Alliance of Women Film Journalists Awards en 2007. Dans une interview donnée à MTV en 2007, il racontait que la décision de tourner cette séquence nu relevait de l'évidence.

Cronenberg m'a dit : "Bon, voici la scène : tu entres dans ce hammam avec ce vieil homme, il part et deux gars rentrent et te cassent la gueule." Je pense que ça aurait été stupide d'essayer de cacher certaines choses, ou de manière irréaliste de garder la serviette pendant toute la durée du combat. Le public n'y aurait pas cru.

Entièrement disponible aux désirs de son réalisateur, Viggo Mortensen montre ainsi dans cette séquence combien il est un acteur au professionnalisme et au talent supérieurs, autant pour les besoins d'authenticité du film que pour la vulnérabilité et la complexité profonde de son personnage.