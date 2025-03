Les Promesses : le personnage d’Isabelle Huppert est-il basé sur une vraie personne ?

Dans "Les Promesses", Isabelle Huppert incarne Clémence Collombet, une maire de banlieue tiraillée entre son engagement politique et ses ambitions personnelles. Un rôle marquant qui a poussé de nombreux spectateurs à se demander si son personnage est inspiré d’une figure politique réelle. Le réalisateur Thomas Kruithof a-t-il directement puisé dans la vie d’une élue existante ? La réponse est plus nuancée qu’il n’y paraît.

Un personnage composite inspiré de plusieurs élus

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Clémence Collombet, incarnée par Isabelle Huppert, n’est pas le portrait d’une seule et unique personne. Thomas Kruithof, pour construire son personnage et écrire son scénario, s’est appuyé sur de nombreuses rencontres avec des élus locaux, notamment des maires de banlieue. Parmi eux, Philippe Rio, maire de Grigny, et Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes, ont partagé leur expérience avec le cinéaste. Cette dernière, qui est aussi médecin comme le personnage d’Huppert, aurait particulièrement marqué le réalisateur.

Plutôt que de calquer Clémence Collombet sur une figure politique précise, Kruithof a préféré façonner un personnage composite. Il s’est inspiré des dilemmes et des tensions propres aux maires de banlieue, souvent confrontés à des enjeux sociaux complexes, des promesses électorales difficiles à tenir et des ambitions qui dépassent parfois l’échelle locale.

Un film ancré dans le réel

Si Les Promesses ne raconte pas l’histoire d’une personne en particulier, il s’inscrit néanmoins dans une réalité politique tangible. Le film met en lumière les difficultés du terrain, les rapports de force entre élus et gouvernement, ainsi que les jeux de pouvoir qui se jouent en coulisses. En s’appuyant sur des témoignages concrets, Thomas Kruithof parvient à donner une authenticité frappante au personnage d’Isabelle Huppert, tout en évitant le piège du biopic déguisé.

Ainsi, Clémence Collombet s'impose comme le reflet de nombreuses figures du paysage municipal français, un condensé des combats et des contradictions qui animent ceux qui exercent le pouvoir à l’échelle locale.