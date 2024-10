Les Razmoket : le dessin animé culte va avoir une version en live action

Dessin animé iconique des années 90, "Les Razmoket" va être remis au goût du jour sous une nouvelle forme : un long-métrage qui mélangera des personnages en live action et d’autres créés numériquement.

Les Razmoket vont revenir

Les années 90 ont vu naître de nombreux dessins animés mémorables. Parmi ceux-ci se trouve Les Razmoket. La série nous faisait suivre les péripéties d'un groupe de quatre bébés âgés de trois mois à trois ans : Tommy Cornichon, surnommé « Casse-Bonbons », Charles-Édouard, alias « La Binocle » et les jumeaux Alphonse et Sophie, appelés « Les Grumeaux ».

Le dessin animé créé par Arlene Klasky, Gábor Csupó et Paul Germain est rapidement devenu l’un des plus populaires de Nickelodeon. Son succès a engendré le lancement de trois longs-métrages d’animation sur le célèbre groupe de bébés. Les Razmoket, le film est d’abord sorti en 1998, puis Les Razmoket à Paris, le film trois ans plus tard et Les Razmoket rencontrent les Delajungle en 2003. Désormais, une nouvelle version du dessin animé se prépare.

Un film en live action se prépare

Deadline affirme que Les Razmoket va revenir sous une forme qui n'a pas encore été explorée depuis le lancement de la franchise. Car un long-métrage en live action sur les aventures des célèbres bébés est en développement. Selon Variety, Tommy Cornichon, Charles-Édouard et Alphonse et Sophie seront toutefois créés numériquement. Ils se mélangeront donc à des personnages en live action, comme c'est le cas dans Sonic le film.

Jason Moore a été choisi pour réaliser le film. Il est notamment connu pour avoir dirigé la comédie Pitch Perfect. Le réalisateur s’est aussi distingué pour son travail au théâtre. Il a entre autres participé à Shrek the Musical, The Cher Show et Steel Magnolias. Il a même reçu une nomination aux Tony Awards pour Avenue Q.

Arlene Klasky et Gábor Csupó à la production

Deux des créateurs du dessin animé original, Arlene Klasky et Gábor Csupó, seront impliqués sur le projet en tant que producteurs. Quant au scénario du film Les Razmoket, il a été écrit par Streeter Seidell et Mikey Day. Ces derniers ont participé à l'écriture de nombreux épisodes de la prestigieuse émission de comédie Saturday Night Live.

La date de sortie du long-métrage en live action Les Razmoket n’est pas encore connue. Jason Moore devrait toutefois réaliser deux autres films avant celui-ci. À savoir une adaptation du livre Guncle de Steven Rowley et une autre du roman This Time Tomorrow, écrit par Emma Straub.