Les rois du box-office : on en sait plus sur le nouveau film d'Éric Toledano et Olivier Nakache

Éric Toledano et Olivier Nakache vont revenir avec une nouvelle comédie dramatique sociale. Encore portée par un casting prestigieux, elle se déroulera dans les années 1980.

Éric Toledano et Olivier Nakache préparent Juste une illusion

L’indissociable duo que forment Éric Toledano et Olivier Nakache nous a proposé certains des films français les plus populaires du XXème siècle. Pour leur dernier long-métrage en date, les deux cinéastes ont sorti en 2023 Une année difficile, centré sur deux hommes surendettés qui intègrent une organisation d’activistes écologiques.

Deux ans après la sortie d’Une année difficile, Éric Toladano et Olivier Nakache préparent un nouveau long-métrage. Celui-ci s’intitulera Juste une illusion. Il s’agira d’une comédie dramatique. Et une fois encore, les deux cinéastes s’intéresseront à un sujet social avec leur nouveau récit.

Un adolescent en plein questionnement durant l’année 1985

Juste une illusion prendra place en 1985. Le héros du récit sera Vincent, un adolescent qui fêtera bientôt ses treize ans et qui habite en banlieue parisienne au sein d’une famille de la classe moyenne. Dans ce passage entre l’enfance et l’âge adulte et à une période riche en changements sociaux et politiques, il se posera de nombreuses questions sur « l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux », selon le synopsis officiel du film.

Éric Toledano et Olivier Nakache pourront encore s’appuyer sur un gros casting pour raconter leur nouveau récit. Camille Cottin, Louis Garrel et Pierre Lottin (vu dans Les Tuche et En fanfare) se donneront la réplique dans Juste une illusion. En revanche, on ne sait pas encore quels personnages ils incarneront. Mais Simon Torreton, le fils de Philippe Torreton, prêtera ses traits au personnage principal, Vincent.

Sortie en octobre 2026

En plus d’un synopsis, le nouveau film d’Éric Toledano et Olivier Nakache dispose désormais d’une date de sortie. Première rapporte que Juste une illusion sera prêt pour la deuxième partie de l’année 2026. Il sera projeté plus précisément dans les salles à partir du 14 octobre 2026.

Avant cela, on pourra retrouver Camille Cottin dans Rembrandt, qui sera dévoilé dans les salles le 11 juin prochain. Louis Garrel sera à l’affiche de Chien 51, adapté du roman éponyme de Laurent Gaudé. Le film sortira le 15 octobre prochain. Quant à Pierre Lottin, il est visible actuellement dans On ira, toujours projeté dans certaines salles à travers la France.