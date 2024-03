Top 5 Netflix : sorti il y a 16 ans, ce thriller horrifique ultra gore cartonne

Netflix a mis en ligne "Les Ruines", et le succès a été immédiat pour ce film d'horreur sanglant sorti dans les salles en 2008, qui se retrouve dans le top 10 de la plateforme.

Les Ruines : des vacances qui terminent mal

Après plusieurs courts-métrages, le réalisateur Carter Smith signait en 2008 le thriller horrifique Les Ruines. Le film est adapté du roman de Scott B. Smith (2006), qui signe également le scénario. On y suit quatre amis en vacances au Mexique. Alors qu'ils s'apprêtent à rentrer aux États-Unis, ils font la rencontre de Mathias, un touriste allemand qui leur propose de visiter avec lui le lendemain des ruines d'un temple Maya qui ne sont pas indiquées sur les guides classiques. N'importe qui ayant vu ce genre de film sait qu'il ne faut JAMAIS aller se balader hors des sentiers battus...

Les Ruines ©Sony Pictures Releasing France

Le petit groupe accepte néanmoins la proposition, sachant que le frère de Mathias y serait déjà avec une archéologue. Accompagnés d'un autre touriste grecque, ils vont vite déchanter une fois au pied du temple. Car des indigènes font irruption avec des armes et les poussent à monter sur le temple, les empêchant de partir. Les touristes vont d'abord songer à simplement patienter que leur absence à l'hôtel soit remarquée pour que des secours arrivent. Sauf que le temple renferme en réalité un plus grand danger et des phénomènes étranges à propos d'une plante vont avoir lieu.

Un carton sur Netflix 16 ans après sa sortie

Les Ruines semble ainsi d'abord être un classique survival avec un groupe de jeunes qui s'apprêtent à se faire tuer les uns après les autres par des personnes mal intentionnées façon Massacre à la tronçonneuse. Seulement, l'apparition d'une plante tueuse fait basculer le long-métrage vers une approche fantastique originale, qui frôle tout de même parfois le ridicule. L'intérêt reste de voir la réaction de chacun face à une situation aussi terrifiante, de les voir sombrer dans la folie...

La proposition de Carter Smith n'avait pas énormément marqué les esprits à la sortie de Les Ruines. Et ce, en dépit d'un casting pas inintéressant, avec Shawn Ashmore, Jonathan Tucker, Jena Malone et Laura Ramsey. Ainsi que de certains passages vraiment gores et sanglants.

Le film d'horreur avait tout de même été rentable en rapportant plus de 22 millions de dollars dans le monde pour un budget estimé à 8 millions de dollars. Une production modeste qui a droit à une seconde vie sur Netflix, qui a ajouté Les Ruines à son catalogue le 1er mars 2024. Aussitôt après, le long-métrage s'est retrouvé dans le top 10 des films les plus regardés en France, en deuxième position. Un succès surprenant et tardif, car il arrive 16 ans après la sortie du film en salle et sans la moindre promotion de la part de Netflix. Mais encore une fois, la magie des algorithmes a fait son effet.