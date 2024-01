Les SEGPA au ski : entre gros succès et déprogrammations

Le film "Les SEGPA au ski" connaît un gros succès dans les salles, mais également de nombreux débordements durant les séances, qui ont contrait certains cinémas à prendre des mesures drastiques. Une partie de l'équipe du film a réagi à ces incivilités.

Les SEGPA au ski : un gros succès en salles

Le premier volet sorti à l'été 2022 avait connu un joli succès avec plus de 700 000 entrées. Les SEGPA sont de retour au cinéma dans un second film, en salles depuis le 27 décembre dernier. Dans cette suite, on retrouve les personnages du premier volet, qui sont désormais en Terminale. Ils vont devoir relever deux nouveaux défis : obtenir leur bac, et gagner les Jeux d'hiver inter-lycées organisés à la montagne. Lors de cette compétition, ces bras cassés vont tenter de mettre leur lycée à l'honneur, mais pas forcément de la meilleure des manières.

Sorti pendant les vacances scolaires, Les SEGPA au ski a connu un succès fulgurant en salles, en atteignant 600 000 entrées pour sa première semaine d'exploitation. Le long-métrage devrait rapidement dépasser le million d'entrées.

Un succès entaché par de multiples débordements

Malheureusement, le succès du film Les SEGPA au ski a été entaché par de multiples débordements dans plusieurs villes de France, nécessitant même l'intervention des forces de l'ordre durant les séances. À Montpellier, par exemple, la police a dû intervenir au cinéma Gaumont Multiplex d'Odysseum en raison de cris, insultes et altercations répétées. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent certaines séances du film interrompues suite à des bagarres.

En réponse à ces troubles, plusieurs cinémas ont été contraints d'embaucher des vigiles et d'effectuer des fouilles avant les séances. Cela illustre les mesures drastiques prises par certains cinémas pour gérer la situation et assurer la sécurité du public. D'autres salles sont même allées plus loin en déprogrammant tout simplement le film pour éviter ces incivilités. Cela avait déjà été le cas avec des précédents films d'horreur comme Annabelle 2, déprogrammés des salles pour prévenir des débordements.

Ces événements ont également provoqué des réactions au sein de l'équipe du film. Hamza Bensahnoune, l'un des acteurs, a exprimé sa frustration face à ces comportements, soulignant l'impact négatif sur la représentation des populations issues de l'immigration dans les médias. Il a également mentionné l'ascension réussie des frères Bougheraba, réalisateurs du film, qui est maintenant ternie par ces incidents. Ichem Bougheraba, un autre acteur, a réagi en rappelant l'importance du respect dans les salles de cinéma, rejetant l'idée que le comportement observé serait dû à un manque d'éducation. Il a également évoqué l'influence des réseaux sociaux sur les comportements des jeunes​.