Les Sept de Chicago (Netflix) : avez-vous remarqué cette connexion avec Forrest Gump ?

Saviez vous que les films « Les Sept de Chicago » et « Forrest Gump » avaient une connexion assez inattendue ? En effet, Abbie Hoffman, le personnage incarné par Sacha Baron Cohen dans le film Netflix, faisait une apparition 25 ans plus tôt dans l’œuvre de Robert Zemeckis sous les traits de Richard D'Alessandro.

Abbie Hoffman : une figure historique récurrente

Le 16 octobre dernier, Aaron Sorkin a dévoilé son nouveau film sur Netflix : Les Sept de Chicago. Alors qu'il revient sur les manifestations de 1968 en marge de la convention démocrate, le long-métrage réunit un casting impressionnant notamment composé de Joseph Gordon-Levitt, de Michael Keaton, d'Eddie Reydman ou encore de Sacha Baron Cohen. Ce dernier incarne Abbie Hoffman, une figure célèbre des luttes contestataires de l'époque. Il était l'un des accusés dans le procès décrit par Aaron Sorkin. Et le leader d'un groupe de protestation anti-guerre du Vietnam. Sacha Baron Cohen offre une prestation assez impressionnante dans la peau de cet activiste, qui était par ailleurs déjà apparu dans un autre film : Forrest Gump.

Forrest Gump : le classique des classiques

En 1994, Robert Zemeckis signe l'un de ses plus grands films : Forrest Gump. Porté par Tom Hanks, le long-métrage remporte 6 Oscars sur ses 13 nominations : Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur, Meilleur scénario adapté, Meilleur montage et Meilleur effets visuels. Forrest Gump est devenu une référence absolue du septième art, un énorme classique adoré de tous.

Le film de Zemeckis raconte tout un pan de l'Histoire américaine à travers le personnage de Forrest Gump, un surdoué inadapté à la société moderne. Durant son incroyable épopée, le chemin de Forrest l'amène à un rassemblement devant le Lincoln Memorial à Washington DC.

Une séquence pendant laquelle apparaît le comédien Richard D'Alessandro, qui incarne nul autre qu'Abbie Hoffman, et ce, des décennies avant la prestation de Sacha Baron Cohen. Lors de la séquence en question, Abbie Hoffman incite Forrest Gump à prendre la parole. Sur la base chronologique de chaque film, et des dates réelles que l'on connaît, on peut estimer que la rencontre entre Abbie Hoffman et Forrest Gump a eu lieu à la fin des années 1968, après les manifestations de la Convention nationale démocrate, mais avant le jugement d'Abbie Hoffman.

Évidemment, Richard D'Alessandro ne fait qu'une toute petite apparition dans la peau d'Abbie Hoffman. Mais cette séquence est un clin d’œil amusant de Robert Zemeckis à l'Histoire américaine. Une référence de plus diluée dans la quantité d'hommages que contient Forrest Gump.

En tout cas, c'est une petite connexion intéressante, qui rappelle que les deux films parviennent à mettre sur le devant de la scène une figure protestataire méconnue du public français. On vous laisse avec la (courte) scène en question :