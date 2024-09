Ce soir à la TV : remake d'un chef-d'œuvre, c'est un des plus grands westerns de tous les temps

Ce soir Arte diffuse le western mythique "Les Sept Mercenaires", remake d'un chef-d'œuvre d'Akira Kurosawa. Pendant le tournage, il y eut quelques tensions entre Steve McQueen et Yul Brynner.

Un film de sabres donne un western culte : Les Sept Mercenaires

Réalisé par John Sturges, Les Sept Mercenaires (1960) a un concept scénaristique simple, vu et revu depuis. Alors que des bandits s'attaquent régulièrement à un petit village du Mexique, les villageois décident de recruter des mercenaires américains pour les protéger. Sept hommes courageux aux motivations différentes (l'argent, l'héroïsme, la gloire, la rédemption...) acceptent alors de s'unir et de jouer leur vie pour repousser les bandits. Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Robert Vaughn, Brad Dexter et Horst Buchholz incarnent ces sept mercenaires. Un casting impressionnant qui participa à la notoriété de ce film, considéré encore aujourd'hui comme une référence du western.

En atteste le choix de la Bibliothèque du Congrès de le conserver en 2013 au National Film Registry des États-Unis, ou encore sa présence dans le top 100 de l'AFI des films les plus palpitants du cinéma américain, en 79e position. Pour autant, il n'y aurait pas Les Sept Mercenaires sans le film original d'Akira Kurosawa.

Les Sept Mercenaires ©Mirisch Company

Le western est en effet un remake officiel des Sept Samouraïs (1954), considéré encore plus comme un chef-d'œuvre. L'histoire est similaire, mais se déroule au Japon à l'époque médiéval et voit sept rônins (des samouraïs sans maître) accepter de défendre des paysans. On y trouvait déjà des thématiques autour du sacrifice et du rôle des héros, mais aussi de la camaraderie et de l'honneur. L'influence du cinéma d'Akira Kurosawa a peu d'équivalent, et Les Sept Samouraïs est l'un de ses films majeurs. D'ailleurs, son principe de groupe de héros qui viennent en aide aux faibles a une nouvelle fois été repris avec le Rebel Moon de Zack Snyder.

Kurosawa à moitié convaincu, et des tensions entre Steve McQueen et Yul Brynner

Autant dire que John Sturges s'est montré audacieux en s'attaquant à un remake avec Les Sept Mercenaires. Et même s'il n'a pas atteint le niveau du film de Kurosawa, dont les séquences d'action continuent d'impressionner aujourd'hui, le western aurait été à moitié validé par le réalisateur japonais. Celui-ci aurait offert un sabre à John Sturges pour le féliciter de son travail. Mais il aurait tout de même déclaré par la suite que, "bien que divertissant, ce n'est pas une version des Sept Samouraïs" (via Slash Film).

Les Sept Mercenaires ©Mirisch Company

Reste que Les Sept Mercenaires a marqué les esprits et a profité à la carrière de certains de ses acteurs. Comme Steve McQueen, qui simula un accident de voiture pour pousser les producteurs de la série Au nom de la loi de repousser le tournage, lui permettant ainsi de participer à celui du film de John Sturges. Par contre, durant ce tournage, il y eut des tensions entre lui et Yul Brynner.

McQueen n'appréciant pas d'avoir peu de dialogues par rapport à Brynner, alors bien plus considéré que lui, il passa son temps à essayer de lui voler la vedette. Notamment en lançant une pièce ou en jouant avec des cartouches de fusil pendant des dialogues de son rival. Celui-ci fini par remettre Steve McQueen en menaçant de retirer à son tour son chapeau, ce qui aurait pour conséquence qu'il prenne toute la lumière et mettent définitivement au second plan son collègue.