Les Sous-Doués : découvrez la vraie raison pour laquelle le cinéaste a réalisé cette comédie culte

Comédie culte des années 80, "Les Sous-Doués" fut un projet littéralement salvateur pour son réalisateur Claude Zidi. En effet, le réalisateur avait alors un grand intérêt personnel à ce que ce film soit un succès.

Les Sous-Doués : un grand succès de l'année 1980

Déjà réalisateur de bien des succès dans les années 70 (Les Bidasses en folie, Les Bidasses s'en vont en guerre, L'aile ou la cuisse, La Zizanie), Claude Zidi débute la décennie suivante tambour battant. En effet, fin avril 1980, le cinéaste présente sa nouvelle réalisation Les Sous-Doués, produite par le célèbre producteur Claude Berri et portée par Michel Galabru ainsi qu'un futur grand comédien : Daniel Auteuil.

Les Sous-Doués suit donc les lycéens du Cours Louis XIV, réputés pour être des cancres notoires. Pire lycée du classement au baccalauréat avec 100 % de recalés à l'examen, sa directrice fomente donc un stratagème pour que ses élèves puissent obtenir le diplôme à tout prix.

Les Sous-Doués ©Films 7

Le long-métrage est un grand succès commercial avec 3,9 millions d'entrées. Avec le temps et les rediffusions télévisées sur TF1, Les Sous-Doués atteindra la dimension de film culte.

Un échec pour mieux renaître

Un avant Les Sous-Doués, Claude Zidi réalise Bête, mais discipliné, une comédie dans laquelle on peut notamment retrouver Jacques Villeret et déjà Daniel Auteuil. Le film est littéralement descendu par la critique et fait un four au box-office. Une chose très rare pour Zidi qui, jusqu'à cette comédie, enchaînait les succès.

Cet échec a malheureusement des conséquences, comme ce dernier le relate dans son autobiographie publiée en 2019 et intitulée Claude Zidi, en toute discrétion. En effet, le flop de son film l'endette si lourdement qu'il se retrouve acculé par les impôts. Par conséquent, afin de rembourser ses dettes, le réalisateur décide donc de mettre en scène un film à petit budget nommé... Les Sous-Doués.

Grand bien lui en a pris puisque la comédie est un succès, entraînant une suite nommée Les Sous-Doués en vacances. Par ailleurs, le film relancera totalement sa carrière avec d'autres comédies culte telles qu'Inspecteur la Bavure, Banzaï, Les Ripoux ou bien encore Astérix et Obélix contre César.