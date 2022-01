Les Tontons Flingueurs : découvrez les secrets de la scène de beuverie

Sorti en 1963, « Les Tontons Flingueurs » possède son lot de répliques et séquences cultes. Parmi elles, celle de la cuisine dans laquelle plusieurs personnages s'enfilent des verres bien corsés. Mais les acteurs buvaient-ils vraiment de l'alcool ?

Les Tontons Flingueurs : les cons, ça ose tout

Dans les années 50, un auteur de polars nommé Albert Simonin devient célèbre en délivrant une trilogie consacrée au truand vieillissant Max le Menteur. Le premier volet se nomme Touchez pas au grisbi, le second s'intitule La Cave se rebiffe et le troisième se prénomme Grisbi or not Grisbi. Les deux premiers opus se retrouvent adaptés sur grand écran, et portés par le légendaire Jean Gabin. Toutefois, c'est le troisième volet adapté au cinéma sous le nom de Les Tontons Flingueurs qui sera le plus célèbre.

En effet, le film réalisé par Georges Lautner et dialogué par Michel Audiard, s'éloigne de l'ambiance sombre du roman afin de devenir une comédie cynique et acérée. Cependant, dans Les Tontons Flingueurs, Jean Gabin n'est pas présent, à la surprise générale. En effet, ce dernier posa tellement d'exigences pour jouer dans le film qu'il ne fut pas retenu. Un ouf de soulagement pour Audiard qui ne s'entendait pas du tout avec l'acteur.

Les Tontons Flingueurs suit donc Fernand Naydin, un propriétaire d'une petite usine de tracteurs, qui mène une vie sans encombre jusqu'au jour où il reçoit un télégramme. Celui-ci l'informe de se rendre auprès de son ami de jeunesse, Louis dit « le Mexicain », avant qu'il ne rende l'âme. Ce dernier lui confie alors quelques affaires louches qui vont lui créer bien des ennuis.

Devenu un film culte grâce aux dialogues de Michel Audiard, Les Tontons Flingueurs est surtout connue pour sa distribution de gueules cassées avec Lino Ventura, Bernard Blier, Jean Lefebvre, Francis Blanche et Claude Rich.

Les Tontons Flingueurs ©Gaumont

Une scène de beuverie qui a failli ne jamais voir le jour

Comme le relaye Tele Loisirs, la scène de la cuisine était vitale pour Georges Lautner, car il souhaitait faire un clin d'œil au film Key Largo, réalisé par John Huston.

Souvenez-vous : afin d'enterrer la hache de guerre, les Tontons décident de s'offrir "le bizarre", une gnôle très brutale qui va frapper fort le crâne de celui qui la boivent. Une scène aussi culte qu'hilarante.

Tournée dans un hôtel particulier, cette séquence se situe dans un lieu très étroit pour les acteurs. En effet, la cuisine ne mesure que 4 mètres sur 3. Alors qu'ils ont l'air réellement saouls dans cette scène, la réalité est toute autre. Ainsi, dans leurs verres, se trouve de l'eau teintée avec du thé.

Cependant, certains facétieux comme Francis Blanche et Bernard Blier en ont profité pour ajouter de l'alcool et du poivre dans le verre de Jean Lefebvre sans qu'il ne s'en rende compte. Sa réaction, lorsqu'il boit le verre, est donc parfaitement réelle. Elle est d'ailleurs si drôle qu'elle a été conservée au montage