Les Trois Fantastiques : Raphaël Quenard inquiétant dans le très joli trailer

"Les Trois Fantastiques", premier long-métrage de Michael Dichter qui déroule un drame adolescent aux enjeux multiples, se dévoile dans une première bande-annonce séduisante, et présente un Raphaël Quenard très troublant.

Raphaël Quenard, une nouvelle grande année ?

Raphaël Quenard sera une des attractions du prochain Festival de Cannes, puisqu'il est à l'affiche du nouveau film de Quentin Dupieux Le Deuxième acte, qui fait l'ouverture de cette 77e édition, et à l'affiche de L'Amour ouf, le film de Gilles Lellouche qui est lui en compétition. Mais, hors Festival de Cannes, il est aussi au casting du premier long-métrage de Michaël Dichter, Les Trois Fantastiques, qui arrive dans les cinémas le 15 mai 2024.

Les Trois Fantastiques ©Zinc.

Les Trois Fantastiques prolonge l'histoire de Pollux, court-métrage réalisé par Michael Dichter sorti en 2018. Dans ce long-métrage, on suit l'histoire de Max (Diego Murgia), Tom (Jean Devie) et Vivian (Benjamin Tellier), trois jeunes adolescents et meilleurs amis qui vivent leur vie dans une petite ville de l'Est durement touchée par la crise économique et la fermeture imminente de l'usine qui fait bosser la plupart des habitants. Cette situation déjà fragile va être bouleversée lorsque Seb (Raphaël Quenard), le grand frère de Max, sort de prison.

Des images solaires pour un drame complexe

Les images de cette bande-annonce (vidéo en tête d'article), montées sur une composition musicale entraînante, jouent autant la carte de l'insouciance adolescente que la tension du thriller. En effet, Les Trois Fantastiques met en relation les problèmes des "petits" frères avec ceux des "grands", pour raconter une histoire aux enjeux multiples, s'inscrivant dans différents genres comme ceux du récit d'initiation, du drame familial, de la chronique sociale et du thriller criminel.