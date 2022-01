Les Trois Frères : ces scènes coupées de la comédie culte qu'il faut avoir vues

"Les Trois Frères" fait partie de ces comédies françaises cultes que l'on ne se lasse pas de revoir. Mais connaissez-vous les scènes coupées du film des Inconnus ?

Les Trois Frères : la comédie culte des années 90

En France, les années 1990 sont dominées par des comédies françaises encore cultes aujourd'hui comme Les Visiteurs (1993) ou encore Un Indien dans la ville (1994). L'année 1995 est marquée par l'immense succès des Inconnus au cinéma dans Les Trois Frères. En effet, le film réalisé par Didier Bourdon et Bernard Campan cumule près de 7 millions d'entrées (le plus gros succès de l'année 1995). L'année suivante, le long-métrage est même récompensé du César de la meilleure première oeuvre.

Les Trois Frères © TF1 Films Production

Le pitch ?

Le même jour, trois hommes découvrent qu'ils sont frères et héritent de 3 millions. Mais dix jours plus tard, l'héritage est détourné... et la galère commence pour trois frères qui n'ont que faire d'être frères.

Découvrez les scènes coupées des Trois Frères

La comédie contient son lot de répliques et de scènes cultes. On pense notamment à celle de la rave party (y'a Bambi qui fait dodo), ou encore à celle du dîner avec les voisins (mais j'adoooore l'abstrait !). Mais d'autres scènes auraient pu y figurer. Découvrez ci-dessous quelques morceaux choisis.

Le jardin public

Avec la petite Juliette...

La boulangerie

Oh comme ils sont beaux vos gâteaux !

L'entretien d'embauche

Humour, je précise !

Le fast-food

La station-service

Il faut être irréprochables !

L'agence de voyage

Martinique ? Jamaïque ?