Les Trois Mousquetaires 2 : un gros changement a eu lieu suite aux avis des spectateurs

Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan sorti en avril dernier était une mise en bouche avant le deuxième volet, Les Trois Mousquetaires : Milady attendu en salles le 13 décembre prochain. Dans le premier film, on découvrait l'arrivée de Charles D'Artagnan (incarné par François Civil) dans le corps des Mousquetaires, ainsi que le début de la guerre civile opposant les protestants aux catholiques. La mystérieuse Milady (campée par Eva Green) était évidemment de la partie pour servir le cardinal de Richelieu, et anéantir les projets des Mousquetaires.

Si le premier film avait été bien accueilli par le public (plus de trois millions de spectateurs au cinéma), un grand nombre d'entre eux avait regretté la colorimétrie très sombre du long-métrage, notamment durant les scènes d'action.

Ces doléances du public ont été entendues par l'équipe derrière les films Les Trois Mousquetaires puisque le deuxième volet, Milady, sera plus clair.

Dans le nouveau numéro du magazine Premiere (disponible depuis ce mercredi 29 novembre), le réalisateur Martin Bourboulon a déclaré que la colorimétrie du deuxième film était différente, et qu'ils avaient pris en compte les retours des spectateurs. Il a toutefois tenu à préciser que cette différence de ton était inhérente à l'histoire. Il a expliqué :

D'Artagnan est centré sur le parcours du héros. On suit son arrivée à Paris, son intégration dans le corps des mousquetaires, et on passe de l'hôtel de Tréville aux couloirs de Versailles... Le scénario de Milady est au contraire plus visuel et joue sur de nombreux extérieurs. Il y a le siège de La Rochelle, mais aussi de nombreuses scènes au bord de la mer. Cela étant dit, j'avoue qu'on a pris en compte le retour des spectateurs. On a choisi de proposer une colorimétrie plus lumineuse, plus claire et plus brillante suite aux avis sur le premier film. On voulait jouer davantage sur les contrastes.