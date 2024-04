Les Trois Mousquetaires 3 : une bonne nouvelle pour la suite de Milady ?

Où en est le troisième film consacré aux Trois Mousquetaires ? La suite de "Milady" semble bien partie d'après ce message du producteur de la saga, Dimitri Rassam. Bientôt le retour des héros d'Alexandre Dumas au cinéma ?

Les Trois Mousquetaires : une épopée française XXL

Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan sorti en avril 2023, et sa suite, Les Trois Mousquetaires : Milady, arrivée dans les salles obscures en décembre de la même année, ont connu un beau succès au box-office. Pour un budget estimé à 70 millions d'euros, les deux films ont attiré plus de cinq millions de spectateurs au cinéma.

Adaptation de l'œuvre d'Alexandre Dumas, ce dyptique d'aventures donnait à voir une nouvelle version de l'histoire bien connue de D'Artagnan et des Mousquetaires, à travers deux longs-métrages épiques, mis en scène par Martin Bourboulon et davantage portés sur l'action que les précédentes adaptations.

Comme son nom l'indique, le premier film traitait de l'arrivée de D'Artagnan (François Civil) à Paris, et de sa rencontre avec Les Mousquetaires (incarnés par Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaï), tandis que le deuxième était plutôt centré sur le passé trouble de Milady (Eva Green), et sa relation avec Athos.

Une bonne nouvelle pour le troisième film ?

La fin du second film mettait en scène un face-à-face enflammé entre D'Artagnan et Milady, alors que le premier venait de perdre son amoureuse, Constance Bonacieux (Lyna Khoudri), pendue par le Duc de Buckingham, suite à une énième manigance de Milady.

Contre toute attente, cette dernière parvenait à survivre à ce duel, et les dernières minutes du film nous entraînait dans la demeure d'Athos, alors qu'il découvrait que Milady avait enlevé leur fils. Ce cliffhanger nous faisait alors la promesse d'une suite, consacrée à Athos, qui devra retrouver Milady. Mais jusqu'à présent, aucune nouvelle d'une suite n'avait fuité.

Cependant, le producteur de la saga, Dimitri Rassam, vient de laisser entrevoir un message d'espoir ! En effet, alors qu'il répondait à un internaute, qui le questionnait sur la possibilité d'un troisième film, le producteur a déclaré "on y travaille".

Capture d'écran de X

Ce troisième film Les Trois Mousquetaires, qui était conditionné par les résultats des deux premiers volets, est semble-t-il en pré-production ! Quatre mois après la sortie de Milady, c'est une première bonne nouvelle qui a été dévoilée par Dimitri Rassam. Une officialisation de la part de Pathé ne devrait donc pas tarder.

En attendant de découvrir ce troisième volet, on pourra retrouver l'univers d'Alexandre Dumas le 28 juin prochain avec Le Comte de Monte-Cristo, porté par Pierre Niney.