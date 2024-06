Les Trois Mousquetaires : après D'Artagnan et Milady, un 3e film annoncé

Sur la lancée de la sortie au cinéma de "Le Comte de Monte-Cristo", le producteur Dimitri Rassam a évoqué le futur des films "Les Trois Mousquetaires" et confirmé qu'un troisième opus était bien en préparation, avec une période de sortie annoncée.

L'Alexandre Dumas Cinematic Universe se développe

"Un pour tous, tous pour un"... et "jamais deux sans trois" ! Après les sorties et les succès en 2023 de Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan et Les Trois Mousquetaires : Milady (3,3 millions et 2,5 de millions de spectateurs en France), l'univers des nouvelles adaptations des oeuvres d'Alexandre Dumas s'est étendu en 2024 avec Le Comte de Monte-Cristo. Et ce nouveau film ambitieux de cape et d'épée, porté par Pierre Niney dans le rôle d'Edmond Dantès et en salles depuis le 28 juin, s'annonce aussi comme un succès.

Edmond Dantès (Pierre Niney) - Le Comte de Monte-Cristo ©Pathé

En effet Dimitri Rassam, producteur des trois films, interrogé par France Info ce dimanche 30 juin, a déclaré au sujet de la sortie au cinéma de Le Comte de Monte-Cristo a déjà réalisé "plus de 300 000 entrées en deux jours". Une performance qui rend Dimitri Rassam et les équipes du film "très heureux".

Un nouveau film Les Trois Mousquetaires

Ce n'est pas vraiment une surprise, parce que la fin de Les Trois Mousquetaires : Milady ne concluait pas l'histoire de la terrible Milady de Winter et des fameux mousquetaires. En effet, la fin du film était largement ouverte et suggérait fortement que leur histoire commune et leurs vengeances allaient se poursuivre.

Dans cette même interview, Dimitri Rassam a ainsi confirmé qu'un troisième volet des Trois Mousquetaires était bien en préparation, déclarant : "on y travaille". Sans trop rentrer dans les détails, le producteur a indiqué trouver le roman Vingt ans après, paru en 1845 et suite de Les Trois Mousquetaires, "extraordinaire". Dans celui-ci, on en découvre beaucoup plus sur Raoul, le fils d'Athos (Vincent Cassel) et sur Mordaunt, celui de Milady (Eva Green). Logiquement, ce roman devrait être la base de ce nouveau film, que Dimitri Rassam espère sortir "à l'horizon 2027".