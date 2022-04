Les Trois Mousquetaires : Eva Green en dit plus sur son personnage de Milady

Actuellement en tournage, les films "Les Trois Mousquetaires" comptent Eva Green au casting, dans la peau de Milady. Un rôle sur-mesure pourtant bien différent du personnage du roman d'Alexandre Dumas. L'actrice a dévoilé quelques détails surprenants.

Les Trois Mousquetaires : le gros morceau cinéma de 2023

Actuellement, se tourne en France ce qui sera l'événement cinématographique de 2023. Les deux films adaptés du roman d'Alexandre Dumas Les Trois Mousquetaires sortiront les 5 avril (D'Artagnan) et 13 décembre 2023 (Milady). Réalisés par Martin Bourboulon (Eiffel), ils sont dotés d'un casting cinq étoiles. En effet, on retrouve, entre autres, François Civil (D'Artagnan), Eva Green (Milady), Vincent Cassel (Athos), Romain Duris (Aramis) et Pio Marmaï (Porthos).

Les Trois Mousquetaires © Pathé Distribution / Chapter 2

Le synopsis officiel promet une saga épique, comme nous en avons rarement vu dans le cinéma français :

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… Dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Eva Green annonce une Milady guerrière

Habituée aux rôles complexes, parfois vénéneux, Eva Green semble être faite pour le rôle de Milady. Dans une interview donnée à nos confrères de Première pour leur numéro de mai 2022, l'actrice a dévoilé les contours de son personnage. Elle explique notamment pourquoi elle est très différente du roman de Dumas.

"Milady a un côté psychopathe, elle trahit depuis la nuit des temps. Mais les films permettent mieux de comprendre pourquoi : c'est une blessure amoureuse qui l'a rendue ultraféministe et mue par ce désir permanent de se venger des hommes. C'était une femme très humaine avant de devenir cette femme fatale. Une anti-héroïne dont le scénario permet de comprendre pourquoi elle est devenue insensible, diabolique et sans scrupule. Elle me paraît plus charnelle dans les films que dans les livres. Et c'est évidemment ce qui m'a donné envie de l'incarner. Car une fois que cette méchanceté est installée, les deux films ne vont cesser de creuser une humanité qui n'apparaissait pas réellement chez Dumas"

a déclaré Eva Green avant d'évoquer la dimension guerrière de Milady :

Les scénarios l'ont aussi rendue beaucoup plus guerrière. Elle a de vraies scènes de combat où elle apparaît plus forte que les autres. La Milady de Martin Bourboulon a voyagé dans beaucoup de pays, notamment en Asie. Elle a des façons de se battre différentes de celles des mousquetaires, proches de ce qu'on peut voir dans Tigre et Dragon. Son look va avec tout ça.

Rendez-vous en 2023 pour découvrir Eva Green dans la peau de Milady. On a déjà hâte !