Les Trois Mousquetaires : Eva Green et François Civil se montrent

Avec un casting royal et Martin Bourboulon à la réalisation, le diptyque "Les Trois Mousquetaires" sera un des événements cinématographiques de 2023. Une photographie a été dévoilée avec Vincent Cassel, François Civil, Pio Marmaï et Romain Duris dans les habits de leur illustres personnages, histoire de nourrir l'impatience.

Deux films de cape et d'épée très attendus

Ils sont à l'affiche d'une double super-production française très attendue, nouvelle adaptation en deux films du très célèbre roman d'Alexandre Dumas Les Trois Mousquetaires. Le premier film, D'Artagnan, arrivera dans les salles le 5 avril 2023, et le second Milady, y sera lui le 13 décembre 2023. Deux titres pour deux rôles qui sont respectivement tenus par François Civil et Eva Green.

Cette dernière joue en effet Milady de Winter, et autour de D'Artagnan il y a du beau monde pour composer la fameuse équipe des Trois Mousquetaires : Athos (Vincent Cassel), Portos (Pio Marmaï) et Aramis (Romain Duris).

Les Trois Mousquetaires ©Pathé Distribution

Le synopsis promet, sans entrer dans les détails, deux films épiques :

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… Dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Les mousquetaires et Milady prennent la pose

C'est dans le numéro de mai 2022 de Première que les personnages et leurs interprètes seront à découvrir, mais on peut déjà jeter un oeil sur les deux images de couverture, qui présentent respectivement les trois mousquetaires (et D'Artagan) et Milady de Winter. Il y a du cuir tanné, des pistolets à poudre et du mystère.

Les Trois Mousquetaires ©Première

On ne peut d'ailleurs s'empêcher de deviner une esthétique qui semble tirer à la fois vers la piraterie et le western. Loin des ors de la royauté de Louis XIII, interprété par Louis Garrel, on a effectivement des mousquetaires qui affichent des dégaines plus proches de bandits de grand chemin que d'hommes d'un corps d'armée. Quant à Eva Green, sublime et capuchée dans un costume sombre, elle incarne déjà à merveille la mystérieuse et dangereuse Milady de Winter.