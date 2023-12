Les Trois Mousquetaires Milady : Eva Green nous parle de trois scènes cruciales

Nous avons rencontré Eva Green pour aborder les différentes facettes de Milady dans le second volet des Trois Mousquetaires. Elle décrypte pour nous trois scènes cruciales de ce deuxième film, en salles ce mercredi 13 décembre.

Les Trois Mousquetaires Milady : une suite très attendue

Huit mois après la sortie du premier volet, qui avait attiré plus de trois millions de spectateurs dans les salles obscures, Les Trois Mousquetaires sont de retour sur nos écrans ce mercredi 13 décembre. Ce deuxième opus, qui reprend directement après le cliffhanger du précédent, est davantage centré sur le personnage de Milady de Winter, incarné par Eva Green. Cette dernière, profondément marquée par une blessure amoureuse, se dévoilera avec davantage de fissures que dans le premier film.

Pour se plonger plus en profondeur dans ce second film réalisé par Martin Bourboulon, nous avons décortiqué trois scènes pivots de Milady, qui expriment, d'une manière différente, les couleurs de ce personnage sorti de l'imagination d'Alexandre Dumas, en compagnie d'Eva Green.

Eva Green nous parle de trois scènes cruciales

Milady rentre seule chez elle

La première scène de Les Trois Mousquetaires : Milady que nous avons souhaité aborder avec Eva Green est celle dans laquelle l'antagoniste rentre toute seule chez elle, après une scène intime avec D'Artagnan. Pour la première fois, nous la découvrons avec des failles, loin de la façade froide qu'elle s'est créée. Autour d'elle, on peut retrouver ses perruques et costumes, qu'elle utilise pour manipuler ses interlocuteurs.

Milady (Eva Green) rentre seule chez elle - Les Trois Mousquetaires : Milady © Pathé Distribution

C'est un moment très court (...) mais je trouvais ça précieux de voir Milady seule. Elle ne joue pas la comédie, elle ne se transforme pas. C'est une scène qui suit celle de séduction dans la tente avec D'Artagnan donc on ressent chez elle de la frustration, et même un conflit intérieur. Ce qui emmène à penser que sa relation avec D'Artagnan est assez trouble. Elle tente de le séduire à plusieurs reprises, mais on a l'impression qu'elle est un peu plus elle-même à ses côtés, qu'elle joue moins la comédie, qu'elle se transforme moins. Il y a un rapport un peu plus direct. Et quand, enfin, elle a la possibilité de le tuer, elle en est incapable et elle s'enfuit. Donc on se demande si elle éprouve des sentiments pour lui...

nous a confié Eva Green.

Un duel enflammé avec D'Artagnan

Un duel incandescent entre Milady et D'Artagnan - Les Trois Mousquetaires : Milady © Pathé Distribution

La seconde scène cruciale, toujours en rapport avec D'Artagnan (incarné par François Civil), que nous avons abordée avec Eva Green est leur duel incandescent dans les flammes. Une scène pour laquelle les deux comédiens ont dû répéter de longs mois :

Ce duel avec D'Artagnan était très jouissif, d'abord parce que c'est toujours un luxe pour un acteur de pouvoir explorer plein de disciplines. Il y a eu une grosse préparation en amont, avec des cascadeurs incroyables, qui étaient très patients et très sympas. On s'est entraîné ensemble, en commençant par des choses très simples, sans chorégraphies, et on s'est dit ensuite que ça serait bien de lui donner une touche un peu exotique, à deux armes, un peu genre Tigre et Dragon. Il lui fallait un style particulier. Dans ce combat, on voit vraiment la guerrière, la femme qui se bat, et qui sait se battre, qui est aussi agile que les hommes. C'était une scène avec beaucoup d'adrénaline, surtout en raison des flammes (...) Ça m'a beaucoup surprise le jour J parce qu'on n'avait jamais répété avec ça

nous a déclaré la comédienne française.

Milady se confie à Constance

Milady se confie à Constance Bonacieux - Les Trois Mousquetaires : Milady © Pathé Distribution

Une des scènes les plus impactantes du film est une discussion entre Milady et Constance Bonacieux (Lyna Khoudri). Dans cette séquence, l'antagoniste des Trois Mousquetaires apparaît dénudée de tout apparat, et se confie à la dame de compagnie de la Reine :

C'est cette scène qui m'a convaincue de faire ce film, parce qu'on voit le vrai visage de Milady, sans fard, presque dénudée. On se demande toujours si elle est n'est pas dans la manipulation, mais moi je pense qu'elle est très sincère. Il y a cette relation presque de sororité avec Constance qui s'installe, où elle se confie sur sa condition de femme, sur ses souffrances. C'est un discours féministe, mais surtout très sincère, et qui rend le personnage humain. C'est intéressant parce qu'on découvre ce personnage qui est une actrice, qui joue sans arrêt la comédie, qui a des looks très différents les uns des autres, et puis en dessous elle a des cheveux courts, quelque chose de plus cru. Comme dans le moment où elle rentre chez elle seule, on découvre la vraie Milady, avec ses tourments intérieurs. C'est un moment intime dans lequel elle montre un peu son cœur à Constance.