Les Trois Mousquetaires Milady : le film a-t-il vraiment été tourné à La Rochelle ?

Le deuxième film "Les Trois Mousquetaires" consacré à Milady a-t-il réellement été tourné à La Rochelle lors de la séquence du siège ? Martin Bourboulon s'est exprimé sur le tournage de cette partie, qui a duré plus de trois semaines.

Les Trois Mousquetaires : après D'Artagnan, Milady

Huit mois après avoir laissé Charles D'Artagnan (François Civil) dans une bien mauvaise posture à la fin du premier volet du dyptique des Trois Mousquetaires, nous découvrons enfin la suite des événements dans la suite, Milady, en salles depuis le 13 décembre. Dans ce deuxième film adapté de l'œuvre d'Alexandre Dumas, D'Artagnan est prêt à tout pour retrouver l'élue de son cœur, Constance Bonacieux (Lyna Khoudri), enlevée par Milady de Winter (Eva Green). C'est cette dernière qui est au centre de ce nouveau long-métrage, toujours réalisé par Martin Bourboulon. Si dans le premier, elle était l'archétype de la femme fatale manipulatrice, elle devient plus humaine dans ce second opus et laisse entrevoir les raisons qui l'ont poussée à devenir cette femme sans scrupules.

Une des séquences les plus impressionnantes de Les Trois Mousquetaires : Milady est sans conteste le siège de La Rochelle. En effet, le roi Louis XIII (Louis Garrel) décide de verrouiller la ville qui abrite les protestants, qui ont tenté d'assassiner le roi.

Où a été tourné le siège de La Rochelle ?

Dans une interview accordée à France Bleu, le réalisateur Martin Bourboulon a dévoilé les secrets de tournage de ce second volet, et notamment les prises de vues de la séquence du siège de La Rochelle. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette partie n'a pas été tournée dans la ville de Charente-Maritime, mais à Saint-Malo :

On s'est dit que ce qui ressemblerait le plus au siège de La Rochelle du 17e siècle, c'était finalement Saint-Malo avec ses remparts, et ses tours. La ville de La Rochelle à proprement parler n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus simple à tourner pour nous, dans ces séquences-là. Et on a flashé tous ensemble sur Saint-Malo parce qu'on a pu se dire voilà, avec ce qui existe déjà du vrai décor de Saint-Malo, du port et ce qu'on va pouvoir en faire, les idées qu'on a pour reconstituer le siège de La Rochelle, refaire venir ces tours de La Rochelle importantes, on a trouvé que Saint-Malo c'était vraiment le lieu idéal.

a déclaré Martin Bourboulon.