Les Trois Mousquetaires partie 2 : Milady prend les armes dans le trailer épique

Attendu dans les salles le 13 décembre prochain, "Les Trois Mousquetaires : Milady" se dévoile avec une première bande-annonce épique dans laquelle on découvre la facette plus guerrière de Milady, mais également les premières images du "siège de La Rochelle" qui s'annonce explosif.

Les Trois Mousquetaires : la partie 2 arrive

La deuxième partie du blockbuster français Les Trois Mousquetaires mis en scène par Martin Bourboulon arrive dans les salles le 13 décembre prochain. Alors que le premier film était consacré à l'arrivée de D'Artagnan (François Civil) au sein des Mousquetaires, et à l'affaire des "ferrets de la Reine", le deuxième film, intitulé Milady, sera quant à lui centré sur l'ennemie du quatuor, incarnée par Eva Green. On découvrira notamment le lourd secret qu'elle cache, et la terrible vengeance qu'elle prépare.

Concernant la partie politique de l'intrigue, celle-ci sera centrée sur un autre gros morceau du roman d'Alexandre Dumas (et de l'histoire de France), à savoir le fameux "siège de La Rochelle" commandité par le cardinal de Richelieu, à l'encontre des protestants.

Milady, La Rochelle et Hannibal

Dans la première bande-annonce de Les Trois Mousquetaires : Milady dévoilée aujourd'hui, on découvre que D'Artagnan, et celle qui lui a promis de l'anéantir, se rapprochent dangereusement. Le jeune mousquetaire découvre notamment que Milady est à l'origine de la disparition de Constance Bonacieux (Lyna Khoudri), et qu'elle est la seule à savoir où elle se trouve.

Comme nous l'avait dévoilé Eva Green au moment de la sortie du premier volet, on découvrira dans ce deuxième film, la facette guerrière de Milady. Alors qu'elle agissait plutôt dans l'ombre dans l'opus précédent, elle prendra davantage les armes dans celui-ci, et on devrait donc être servis côté duels.

Comme rappelé ci-dessus, cette deuxième partie du dyptique se concentrera sur un chapitre de l'histoire de France qui tient une grande place dans le roman d'Alexandre Dumas : le siège de La Rochelle. Et les premières images de la reconstitution de cet intense affrontement entre l'armée du Cardinal Richelieu et les protestants, annonce un rendu vibrant et épique.

Dans ce premier trailer, on remarque également un nouveau personnage : Hannibal, le mousquetaire noir, interprété par Ralph Amoussou. Ce personnage, inspiré par le prince Aniaba, qui a réellement existé, rejoindra les mousquetaires pour leur prêter main forte.

Hannibal (Ralph Amoussou) - Les Trois Mousquetaires : Milady © Pathé Films

Le premier film ressort au cinéma

Pour les spectateurs qui n'auraient pas eu l'occasion de voir Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan, ou qui souhaiteraient se rafraîchir la mémoire en attendant la suite, Pathé a décidé de ressortir le premier film au cinéma dès le 6 décembre, et pour une période limitée (jusqu'au 13 décembre).

Il est à noter que Milady sera également présenté en avant-première dans les cinémas Pathé le 10 décembre, soit six jours avant la sortie nationale.