Les Trois Mousquetaires : Milady apparaît blessée dans les nouvelles images de la suite

Découvrez ci-dessus un nouveau teaser du film "Les Trois Mousquetaires : Milady", la suite du film "Les Trois Mousquetaires", qui est attendue le 13 décembre prochain au cinéma. Dans ces nouvelles images, on découvre une Milady vulnérable, bien loin de l'image manipulatrice du premier film.

Milady : la suite des Trois Mousquetaires arrive

Huit longs mois après le premier volet, qui relatait l'arrivée de D'Artagnan au sein des Mousquetaires, la suite arrive enfin en salles le 13 décembre prochain. Intitulé Milady, ce second opus des Trois Mousquetaires, sera, comme son nom l'indique, davantage centré sur la grande antagoniste de l'intrigue, interprétée par Eva Green.

L'histoire reprendra juste après les événements du premier film, qui avaient laissé D'Artagnan (François Civil) dans une bien mauvaise posture. Ainsi, ce dernier était parti à la recherche de Constance Bonacieux (Lyna Khoudri), enlevée par Milady, avant d'être à son tour fait prisonnier par de mystérieux hommes de main.

Dans le même temps, la guerre civile entre les forces catholiques et protestantes est sur le point d'éclater, et les forces du Roi décident d'assiéger La Rochelle, pour faire plier les protestants (menés par le frère d'Athos, Benjamin). Les Mousquetaires sont ainsi envoyés au front, avec tout le danger que cela représente.

Une Milady blessée

Dans le nouveau teaser du film dévoilé aujourd'hui par Pathé, on découvre une Milady blessée, qui déclare avoir été maltraitée par les hommes, et ne pas vouloir qu'ils puissent avoir sa mort non plus. Cette image vulnérable du personnage contraste avec celle du premier film, dans lequel elle manipulait ses adversaires, sans montrer une quelconque faiblesse. C'est dans ce deuxième film que son secret (que les lecteurs du roman d'Alexandre Dumas connaissent déjà) sera exposé, et que l'on comprendra d'où vient son ardent désir de vengeance.

Rendez-vous dans les salles le 13 décembre prochain pour découvrir Les Trois Mousquetaires : Milady.