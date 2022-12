Les Trois Mousquetaires : un teaser épique pour les deux films événements

Découvrez ci-dessus le premier teaser épique des deux films "Les Trois Mousquetaires" (D'Artagnan et Milady) qui sortiront en avril et décembre 2023 avec un casting cinq étoiles. Sans aucun doute l'événement cinématographique français de l'année prochaine.

Les Trois Mousquetaires : l'événement cinéma de 2023

L'année prochaine, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas reprennent du service au cinéma ! En effet, le réalisateur Martin Bourboulon (Eiffel) a mis en scène deux longs-métrages adaptés de l'oeuvre culte qui sortiront les 5 avril et 13 décembre 2023 : D'Artagnan et Milady. Pour les porter, il a réuni un casting de haute volée. Ainsi, on retrouvera, entre autres : François Civil (D'Artagnan), Eva Green (Milady), Vincent Cassel (Athos), Romain Duris (Aramis) et Pio Marmaï (Porthos). Louis Garrel jouera quant à lui le roi Louis XIII.

François Civil (D'Artagnan) - Les Trois Mousquetaires © Pathé/Chapter 2

Les deux films produits par Pathé et Chapter 2 ont été tournés en France, en décors naturels, en 2022. Ils ont nécessité la présence de milliers de figurants. Dotés d'un gros budget, ils s'annoncent comme une aventure épique et ambitieuse, comme on n'en voit que trop rarement en France :

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… Dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Un premier teaser épique

À quatre mois de la sortie du premier film, Pathé a dévoilé un teaser avec des images des deux longs-métrages Les Trois Mousquetaires. Et l'ambition annoncée transparaît déjà à l'image. On découvre notamment avec joie une Eva Green vénéneuse dans le rôle de Milady. Ou encore un François Civil parfait dans la peau de D'Artagnan. L'attention a été portée sur les costumes et les décors qui font honneur à l'oeuvre d'Alexandre Dumas. La direction artistique est semble-t-il dans la même veine que Le Pacte des Loups de Christophe Gans.

Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Pathé a également dévoilé la première affiche officielle de D'Artagnan :