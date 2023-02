Les Trois Mousquetaires : une bande-annonce épique pour D'Artagnan

Voir aussi

Spider-Man : Kevin Feige évoque le retour prochain de Tom Holland

Si l’avenir de Tom Holland en Spider-Man demeurait flou depuis la sortie de "No Way Home", on sait désormais que l’on reverra bel et bien l’acteur britannique enfiler le costume du super-héros. Des scénaristes écrivent actuellement la prochaine intrigue autour de son personnage.