Les Trois Mousquetaires : une image et un synopsis pour le prochain film

L'œuvre culte d'Alexandre Dumas va connaître une nouvelle adaptation, en provenance de la France. Ce projet ambitieux, en deux parties, est accompagné par un casting de luxe. Une première image vient d'être dévoilée alors que le tournage bat son plein.

Les Trois Mousquetaires : un projet français d'envergure

Le cinéma français sait aussi mettre des moyens sur la table et s'aventurer de temps en temps vers le grand spectacle. On ne peut pas dire que l'on boxe dans la même catégorie que les maîtres en la matière - les Américains - mais quelques exemples prouvent que l'on sait se débrouiller. Gageons que la nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires se range dans la classe des réussites. Pour le moment, sur le papier, le projet a de quoi susciter un certain engouement. Il sera composé de deux films, ce qui témoigne d'une certaine ambition et d'une confiance des producteurs.

Le scénario a été rédigé par le duo Alexandre de la Patellière/Matthieu Delaporte, pendant que Martin Bourboulon a été engagé pour se charger de la mise en scène. L'intéressé va d'ailleurs faire parler de lui avec Eiffel prochainement, une autre production attendue dans le paysage français. Il a d'ailleurs dirigé dedans Romain Duris, une star française qui est également au casting des Trois Mousquetaires. Il va incarner Aramis, pendant que François Civil sera d'Artagnan, Vincent Cassel sera Athos et Pio Marmaï sera Porthos. Toujours en ce qui concerne la distribution, Louis Garrel prêtera ses traits à Louis XIII, Oliver Jackson-Cohen sera le Duc de Birmingham, Vicky Krieps sera la Reine Anne d'Autriche et, enfin, Eva Green sera Milady de Winter, la grande méchante.

Une première images, en plein tournage

Le tournage vient de débuter et l'entreprise s'annonce lourde, avec un calendrier sur 27 semaines. Les prises de vue devraient se terminer en mai 2022. Une durée qui semble excessive mais qui s'explique par le fait que les deux films sont tournés coup sur coup. Pathé vient de révéler une première image officielle, sur laquelle on voit deux personnages de dos - on pense deviner que l'un d'eux est Aramis.

Les Trois Mousquetaires – D'Artagan ©Pathé

En plus de ce cliché, un synopsis a été dévoilé :

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… Dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

La sortie du premier volet est prévue quelque part en début d'année 2023. La suite devrait arriver plus tard dans l'année ou en 2024.