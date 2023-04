Les Trolls 3 : Poppy et Branch s'éclatent dans la bande-annonce

Quand on en a plus, on en a encore ! "Les Trolls" seront de retour pour un troisième opus. Et les premières images du long-métrage viennent de voir le jour.

Les Trolls : Can’t stop the feeling !

Vous connaissez les poupées trolls ? Créés à la fin des années 50, ces jouets sont devenus très populaires au fil des années. Dreamworks ne s’est ainsi pas trompé en trouvant un accord avec la société de Dam Things pour mettre les mignonnes petites poupées sur grand écran. Sorti en 2016 et popularisé par sa chanson originale (Can't stop the feeling, de Justin Timberlake), le premier opus de Les Trolls est un grand succès critique et commercial.

Il sera suivi quatre ans plus tard par un second volet. Si ses chiffres au box-office sont largement inférieurs à ceux du premier volet, il reste toutefois un bon score pour un film sorti en pleine pandémie du coronavirus. Surtout, cela permet à la saga de connaître un troisième opus Les Trolls, prévu pour cette année.

Un troisième film toujours aussi coloré

Réalisé par Walt Dohrn (qui était déjà le metteur en scène du deuxième film), Les Trolls 3 nous dévoile ses premières images dans une bande-annonce complètement psychédélique. En effet, les couleurs, les chansons et les personnages phares de la saga seront une nouvelle fois présentes. Et si les adultes risquent une nouvelle fois de pousser d’énormes soupirs en visionnant le film (ce qui est logique, étant donné qu’ils ne sont pas la cible privilégiée de la franchise), les enfants seront une nouvelle fois ravis.

Les Trolls 3 ©Dreamworks

Ainsi, les classiques de la pop seront, une fois de plus, revisités par Poppy, Branch et le reste de la bande. Par ailleurs, les deux protagonistes de la saga Les Trolls auront pour doubleurs français les artistes Vitaa et M.Pokora qui rempilent, après avoir rendu de bons et loyaux services lors du second opus.

Ne manquez donc pas ce troisième opus de Les Trolls qui a déjà une date de sortie dans les grandes salles : le 18 octobre.