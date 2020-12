Les Tuche 4 : la bande-annonce est enfin là !

Attendu dans un premier temps pour décembre 2020, "Les Tuche 4" sortira finalement dans les salles françaises le 3 février 2021. Pour patienter, Pathé a dévoilé la bande-annonce du film. Qu'on se le dise, la famille Tuche est de retour !

Les Tuche 4 : ils sont de retour !

Depuis leur aventure à Monaco, il s'en est passé des choses pour la famille Tuche. Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve) est notamment devenu président de la République, rien que ça ! Mais il a décidé de démissionner de son poste. On retrouvera donc dans Les Tuche 4 la famille de retour dans leur village de Bouzolles. C'est bientôt Noël et Cathy (Isabelle Nanty) aimerait bien pouvoir revoir sa sœur Maguy et son mari Jean-Yves. En effet, ce dernier est fâché avec Jeff depuis 10 ans et les deux familles sont en froid depuis. La réconciliation doit avoir lieu pendant les fêtes. Sauf que Jeff et Jean-Yves vont trouver une nouvelle raison de s'embrouiller. Cette fois, ce sera au sujet de Noël (la bande-annonce ci-dessus).

Les fêtes de Noël sans Les Tuche 4

À l'évidence Les Tuche 4 a tout du film de Noël, construit presque comme un épisode spécial au sein de la saga - comme savent le faire les comédies américaines. En toute logique le long-métrage devait sortir pendant les fêtes. Malheureusement la pandémie de Covid en aura décidé autrement et Pathé, ne pouvant se permettre de sortir le film dans des conditions qui ne sont pas optimales, a préféré le repousser. Ainsi, c'est le 3 février 2021 qu'on devrait pouvoir découvrir Les Tuche 4 pour ce qui s'annonce comme une nouvelle bonne tranche de rire pour les adeptes de cette famille française.

Les Tuche, l'histoire d'une saga à succès

Avant de se lancer dans Les Tuche (2011), Olivier Barroux était déjà passé derrière la caméra à trois reprises avec Ce soir, je dors chez toi (2007), Safari (2009) et L'Italien (2010). Des films qui ont attiré respectivement 500 000, 2 millions et 1 million de spectateurs. Pas grand monde en comparaison à ce qui l'attendait avec la saga Les Tuche. Dans un premier temps, ce ne sont "que" 1,5 million de spectateurs qui se sont déplacés dans les salles pour découvrir cette famille gentiment beauf de Bouzolles composée de Jeff Tuche en chef de famille, de sa femme Cathy et de leurs trois enfants : Stéphanie, Wilfried et Donald - sans oublier la grand-mère, Mamie Suze, caractérisée par son penchant pour la bouteille.

Avec ses répliques absurdes ("Des frites ! Des frites, des frites, des frites !"), Les Tuche est devenu, mine de rien, assez culte. Mais comme dit plus haut, le succès de Les Tuche n'est rien comparé à celui des suites. En 2016, Les Tuche 2 : Le Rêve américain a réalisé 4,6 millions d'entrées en France. Et avec Les Tuche 3, en 2018, le carton s'est chiffré à 6 millions d'entrées ! Autant dire que Les Tuche 4 est désormais attendu au tournant.