Les Tuche 4 : Olivier Baroux évoque les suites et une possible pièce de théâtre

Alors que "Les Tuche 4" arrive au cinéma, le réalisateur Olivier Baroux évoque avec nous les possibles suites à venir, les propositions de série et de spin-off qu'il a reçues, et son envie de faire une tournée théâtrale avec toute l'équipe du film. Interview à découvrir en une d'article.

Les Tuche reviennent pour Noël

Le succès de la saga Les Tuche n'a cessé de grandir depuis le premier opus. Si celui-ci n'a attiré "que" 1,5 million de spectateurs dans les salles en 2011, c'est après sa diffusion télé sur TF1 (9 millions de spectateurs) que le film a vraiment été considéré comme un succès populaire. Derrière, une suite a été commandée et le box-office a explosé. Les Tuche 2 en 2016 a fait plus de 4,5 millions d'entrées, et le troisième opus, Les Tuche 3, en a fait plus de 5,5 millions en 2018.

Devant un tel succès, il n'est pas surprenant de voir Jeff Tuche et sa famille revenir pour un quatrième film. Mais cette fois, Les Tuche 4 se déroule à Noël et revient un peu aux fondamentaux, à Bouzolles, en opposant Jeff et son beau-frère Jean-Yves. On y retrouve le casting d'origine, avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin et Théo Fernandez, tandis que Michel Blanc se charge d'incarner Jean-Yves.

Les Tuche 4 ©Pathé

D'autres suites après Les Tuche 4

En pleine promotion pour la sortie des Tuche 4, le réalisateur Olivier Baroux est revenu avec nous sur le succès de la saga (voir notre interview en une). Un succès qui a donné lieu à plusieurs idées pour continuer de développer l'univers. Ont ainsi été évoqués un spin-off, ou encore une série. Mais rien de tout cela n'a convaincu Olivier Baroux qui, pour l'instant, veut uniquement développer des suites directes. Il y aura donc déjà un Tuche 5. Le réalisateur a d'ailleurs une idée qui a convaincu les producteurs et les acteurs. Sans trop en dire, Olivier Baroux précise qu'avec cette idée il pourra offrir du temps à l'écran à tous les personnages.

Tout le monde sera très bien servi. On a trouvé une idée qui va donner à chacun une part égale.

Evidemment, le scénario est encore loin d'être écrit. Mais une première avancée devrait se faire à la fin du mois de décembre et Olivier Baroux vise un tournage dès 2023. Après cela, aucune raison de s'arrêter pour l'auteur, qui se voit éventuellement lâcher son rôle de réalisateur après le 5 ou 6 pour insuffler du sang neuf avec un nouveau metteur en scène. La famille Tuche devrait donc avoir encore de beaux jours devant elle et la saga ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Du moins, tant que le public est au rendez-vous.

La famille de Bouzolles bientôt sur les planches ?

Enfin, à côté, Olivier Baroux aimerait un jour faire une tournée théâtrale avec Les Tuche. Une adaptation sur les planches avec l'équipe du film comme l'ont fait par exemple les Monty Python avec Sacré Graal. On pense également au Père Noël est une ordure, même si dans ce cas la pièce existait avant le film. Reste à voir si les agendas de tout le monde pourront s'accorder. Ce qui sera la première difficulté pour monter un tel projet.

En attendant que cela se concrétise, vous pourrez toujours découvrir Les Tuche 4 le 8 décembre 2021 au cinéma. Retrouvez bientôt notre interview complète d'Olivier Baroux.