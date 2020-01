Les Tuche 4 s’apprête à entrer en tournage : découvrez le synopsis officiel

Vous avez aimé ? Partagez :

Attendu dans les salles françaises le 9 décembre 2020, Les Tuche 4 se prépare à entrer en tournage et dévoile son synopsis officiel ainsi que deux nouveaux acteurs au casting : Michel Blanc et François Berléand.

La saga des Tuche est une des plus populaires du cinéma français. En l’espace de trois films, elle a totalisé plus de 10 millions d’entrées, avec un dernier volet sorti en 2018 qui affiche 5.7 millions au compteur et un César du prix du public. Affichant toujours un meilleur score au box-office, la saga aura droit à un quatrième volet, Les Tuche 4, attendu dans les salles françaises le 9 décembre 2020.

Les Tuche 4 fêtent Noël

Comme le révèle nos confrères du Film Français, le tournage du film débutera le 10 février prochain en région parisienne pour une durée de neuf semaines.

Toujours mis en scène et co-écrit par Olivier Baroux, Les Tuche 4 s’annonce une nouvelle fois haut en couleurs, si l’on se fie au synopsis officiel dévoilé aujourd’hui :

L’histoire commence alors que Jeff a démissionné de son poste de président de la république, lui et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. À l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau. Renouer les liens avec sa sœur, Maguy. Et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans… La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : Noël. Jean-Yves, promu directeur d’un entrepôt Magazone, géant américain du commerce en ligne, met en avant les nouvelles technologies avec lesquelles les enfants peuvent commander ce qu’ils veulent, quand ils veulent… sans passer par le père Noël. Jeff, quant à lui, très attaché aux traditions, explique que seule la lettre, envoyée au père Noël, permet de recevoir son cadeau sous le sapin… Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles, va se transformer en une énorme confrontation entre Jeff Tuche et un géant de l’internet…

Niveau casting, on retrouvera évidemment Jean-Paul Rouve dans la peau du chef de clan, entouré une nouvelle fois d’Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin et Théo Fernandez.

Ils seront rejoints pour l’occasion par Michel Blanc et François Berléand dans des rôles encore inconnus (même si l’un des deux devrait jouer Jean-Yves, le beau-frère de Jeff).

Doté d’un budget de 16,1 millions d’euros, le film aura la lourde tâche de faire plus fort au box-office que Les Tuche 3. Sa sortie, juste avant les vacances de Noël devrait lui faciliter la tâche.