Plus de 14 millions de spectateurs : cette saga culte revient en 2025

Encore plus de frites ! Découvrez ci-dessus les premières images du film Les Tuche 5 qui sortira dans les salles françaises le 5 février 2025. Cette fois-ci, la famille quitte Bouzolles pour l'Angleterre.

Les Tuche, rois du box-office

Depuis le lancement de la franchise en 2011 avec le premier film Les Tuche, le public français a été conquis par les aventures décalées de cette famille atypique originaire du nord de la France accro aux frites. Réalisée par Olivier Baroux, la série suit les péripéties des Tuche, une famille modeste qui, après avoir gagné au loto, se retrouve propulsée dans un monde où ils doivent naviguer entre leurs valeurs d'origine et les excès de la richesse.

Le premier film, Les Tuche, a été une surprise au box-office, attirant plus de 1,5 million de spectateurs. L'humour burlesque et les personnages hauts en couleur, notamment le père, Jeff Tuche, interprété par Jean-Paul Rouve, ont immédiatement séduit le public.

Le succès du premier film a rapidement conduit à une suite, Les Tuche 2 : Le Rêve américain, sorti en 2016. Ce deuxième opus a encore élargi la base de fans, atteignant plus de 4,6 millions d'entrées. Dans cette suite, la famille Tuche traverse l'Atlantique pour réaliser leur rêve américain, ce qui donne lieu à des situations encore plus loufoques et décalées. Ce film a marqué une véritable montée en puissance pour la franchise, consolidant la place des Tuche dans le cœur des Français.

En 2018, Les Tuche 3 a poursuivi sur cette lancée en attirant 5,6 millions de spectateurs. Cette fois-ci, la famille doit faire face à une élection présidentielle, qui se termine avec Jeff Tuche à l'Élysée, avec toutes les conséquences qui en découlent.

Le quatrième volet, Les Tuche 4, sorti en 2021, a moins bien fonctionné que les deux précédents, mais est tout de même parvenu à attirer plus de 2 millions de spectateurs dans une conjoncture fragile, toujours menacée par le Covid-19.

Les Tuche 5 arrive

Au total, la saga des Tuche a cumulé plus de 14 millions de spectateurs en France, un chiffre qui témoigne de l’attachement du public à cette famille décalée et à ses mésaventures. Le cinquième volet est attendu le 5 février 2025, cette fois mis en scène par Jean-Paul Rouve.

Intitulé God Save the Tuche, ce dernier volet se déroulera en Angleterre. Alors que la famille mène de nouveau une vie tranquill dans leur petit village de Bouzolles, Jill, le petit-fils de Jeff et Cathy, est sélectionné pour un stage de football à Arsenal. C'est l'occasion parfaite pour la petite famille d'aller découvrir l'Angleterre, avec la ferme intention de rencontrer la famille royale.