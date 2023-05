Les Tuche 5 se précise avec un réalisateur surprenant

Les Tuche 5 se précise avec une surprise : Olivier Baroux ne sera pas de retour en tant que réalisateur mais passe le relais à un proche. L'histoire devrait se dérouler en Angleterre.

Les Tuche 5 : toujours plus de frites !

Après quatre films sortis en 2011, 2016, 2018 et 2021, et plus de dix millions de spectateurs dans les salles, Les Tuche seront une nouvelle fois de retour au cinéma dans un cinquième film qui devrait se dérouler en Angleterre. Mais pour la première fois depuis le premier long-métrage, ça n'est pas Olivier Baroux qui mettra en scène cette nouvelle aventure, comme nous l'apprennent nos confrères de Satellifacts. En effet, en raisons de désaccords "artistiques et financiers", ni le réalisateur, ni le producteur Richard Grandpierre ne seront associés à ce projet.

Les Tuche 4 © Pathé Distribution

Un nouveau réalisateur à la barre

Mais pas de crainte, la suite de la saga est entre de bonnes mains, puisque c'est Jean-Paul Rouve, l'interprète de Jeff Tuche en personne, qui réalisera Les Tuche 5. Le comédien, également impliqué dans l'écriture, apportera sa vision personnelle à travers ce nouveau film. Il s'agira de la cinquième réalisation pour Jean-Paul Rouve après Sans arme, ni haine, ni violence (2008), Quand je serai petit (2012), Les Souvenirs (2015) et Lola et ses frères (2018). Il reprendra bien évidemment son rôle du patriarche de la famille et le reste du casting devrait également être de retour.

L'ancien réalisateur de la saga, Olivier Baroux, avait déjà évoqué la possibilité d'un passage de relais, souhaitant qu'un nouveau réalisateur puisse apporter un vent de fraîcheur à la franchise. Il avait exprimé son désir de travailler avec un réalisateur plus jeune, afin de se renouveler et éviter de faire "le film de trop". Bien qu'il n'ait pas mentionné de nom spécifique, il avait exprimé son admiration pour Tarek Boudali et la bande de Philippe Lacheau, soulignant leur audace et leur esprit d'équipe.